Zlatan i storslag før møtet med Glimt

AC Milan - Bologna 2-0

Zlatan Ibrahimovic, som fyller 39 år om litt under to uker (3. oktober), viste sin klasse i sesongens første kamp mot Bologna.

– Han viser at han er å regne med også denne sesongen. To mål på 51 minutter for supersvensken. Han bare pøser inn mål i Serie A. Det er imponerende det han driver med, utbrøt kommentator Endre Olav Osnes.

Svensken sørget for 1-0 med en lekker heading i første omgang, før 38-åringen var sikker fra krittmerket etter hvilen.

Ibrahimovic burde notert seg for et nytt hat trick, men etter å ha rundet Lukasz Skorupski i Bologna-buret, klarte ikke svensken å sette ballen i mål fra skrå vinkel.

På torsdag tar Bodø/Glimt turen til Italia for å møte AC Milan og Zlatan i play off-kamp til Europa League.

Glimt har vist forrykende form i Eliteserien og leder tabellen med 16 poeng ned til Molde på andreplass. Det er dog et stort nivåforskjell fra å vinne 3-1 på Brann Stadion til å hamle opp med stjernene på San Siro.

Tre poeng og en god følelse kommer godt med for Milano-klubben som endte som nummer seks forrige sesong. De regjerende Serie A-mesterne Juventus startet sesongen med 3-0-seier over Sampdoria. Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci og Cristiano Ronaldo scoret for Den gamle dame.