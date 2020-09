Kritisk tross City-seier: – Det er flere ubesvarte spørsmål

Wolverhampton - Manchester City 1-3

Manchester City fikk en god start på Premier League-sesongen 20/21 med 3-1-seier over Wolverhampton.

Det sørget Kevin De Bruyne, Phil Foden og Gabriel Jesus for med hver sin scoring. Raúl Jiménez scoret for Wolves.

Se høydepunktene øverst i saken.

Det er første gang siden januar 2019 at City slår Wolverhampton i Premier League.

– Det var en god seier. Vi vet hvor vanskelig det er her. Det er viktig, men det er bare én kamp og det er mange poeng å spille om, sier Pep Guardiola til Sky Sports.

Selv om manageren virker fornøyd, var det en varierende prestasjon fra Manchester City.

– For meg er det en kamp som illustrerer City ganske bra. Etter første omgang var jeg stum av beundring og tenkte at nå mener City virkelig alvor. Men etter andreomgangen er jeg like usikker som jeg var etter forrige sesong. Det er så opp og ned og så store svingninger i prestasjonene, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Ekspertene sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter Citys første Premier League-kamp for sesongen.

– De ender opp med å vinne, men er John Stones og Nathan Aké gode nok som stopperpar? Etter hvert kommer Laporte, men da får de to venstrebeinte stoppere. Det er ikke ideelt. Mendy på venstreback var skikkelig ute å sykle. Er Rodrigo god nok på midten? Er Jesus god nok på topp med Agüero ute i flere uker? Det er flere ubesvarte spørsmål, mener Erik Thorstvedt.

Ulvene med sluttspurt

Ulvene var nære poeng på eget gress. Wolverhampton produserte flere sjanser i andre omgang på stillingen 0-2, og tolv minutter før slutt satt den for Raúl Jiménez.

Daniel Podence slo tunnel på De Bruyne før han serverte Jiménez som stanget inn reduseringen.

– Det er så fortjent. Det er fotball fra øverste hylle det Wolverhampton leverer her. Et lekkert innlegg og for en kraft Jiménez får i headingen, utbrøt ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Mer ble det ikke til tross for flere sjanser. I stedet sørget Gabriel Jesus for 3-1-seier og tre poeng til Pep Guardiola og Manchester City.

– Idiotisk

Det tok 19 minutter før Manchester City tok ledelsen. De Bruyne skaffet straffespark etter en hodeløs takling av Romain Saïss.

– Det er et korrekt straffespark og idiotisk av Saïss, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Belgieren tok straffen selv og var sikker fra krittmerket.

Litt over en halvtime spilt på Molineux var 2-0 et faktum. Manchester City vartet opp med vakkert spill. De Bruyne med en lekker stikker til Raheem Sterling som fant Phil Foden inne i feltet. 20-åringen fikk æren av avslutte det vakre angrepet.

– Det er klassefotball. Det er lekkert. Det kan ikke gjøres bedre, utbrøt ekspertkommentator Nils Johan Semb.

I andre omgang reduserte Wolves ved Jiménez, men hjemmelaget maktet ikke å få med seg poeng.

På overtid sørget Gabriel Jesus for at det endte 3-1 etter en lekker soloprestasjon.

Nathan Aké og Ferran Torres fikk sin Premier League-debut for Manchester City.