Slik unngår du å bli svindlet på nett

ÅSTED NORGE: Hovedgrunnen til at professor Anne Berit Guttormsen (62) står frem med sin historie om å bli svindlet, er å advare andre. Her er noen tips som kan avsløre svindlere.

Forrige uke fortalte Åsted Norge historien om professor Anne Berit Guttormsen (62) i medisin ved Universitetet i Bergen, som har blitt kjærlighetssvindlet for nesten 13 millioner kroner.

De neste ukene ruller programmet opp saken og finner ut hvor deler av pengene har tatt veien.

Gitt opp pengene

I løpet av 2017 og 2018 ble Guttormsen offer for en av de største kjærlighetssvindelsakene vi kjenner til i Norge de siste årene.

Til sammen overførte hun nærmere 13 millioner kroner til en fiktiv person hun trodde var den store kjærligheten.

Det var han ikke, og pengene ble borte.

Guttormsen (62) har forsonet seg med at hun trolig aldri vil få tilbake pengene etter at hun ble utsatt for svindelen.

Likevel står hun fram i Åsted Norge og forteller sin historie, i håp om at andre kan unngå å havne i samme situasjon.

Likhetstrekk

Etter at den første reportasjen om den svindlede professoren ble sendt i Åsted Norge, har det strømmet inn en mengde tips om lignende saker, både til politiet og til redaksjonen i programmet.

Flere av sakene har konkrete likhetstrekk, som bør være til advarsel for andre som møter ukjente mennesker på internett:

«Den greske arkitekten»

«Den greske arkitekten» er en gjennomgangsfigur i svindel på nett.

Flere har tipset politiet om at de har møtt noen på internett som utgir seg for å være en gresk arkitekt, gjerne også med lenker til hjemmesider til fiktive arkitektfirmaer som ved første øyekast ser helt legitime ut.

«GO Bank»

«GO Bank». Det finnes en ekte amerikansk bank som heter «GoBank», men det er IKKE den samme banken som disse svindlerne gir seg ut for å representere.

Den angivelige britiske banken «GO Bank» er falsk, med falske nettsider og til og med en digital løsning for innlogging. Denne fiktive banken går også igjen i noen av sakene politiet og Åsted Norge har mottatt tips om.

Generelle tips

I tillegg til å se opp for saker som de ovennevnte, har politiet noen generelle tips for å unngå å bli svindlet på internett, ifølge Rune Reitan i Kripos:

Unngå svindel på nett: Ikke send penger til noen du kun har kommunisert med via meldinger og lydsamtaler på nett.

Be om en samtale på FaceTime, Skype eller liknende for å se om ansiktet er det samme som på bildene. Hvis de ikke ønsker en videosamtale, bør alarmen gå.

Bruk Google for å sjekke personens bilde og navn, og se om det dukker opp i andre sammenhenger.

Vær på vakt hvis du raskt blir bedt om å flytte kommunikasjonen over på andre kanaler enn datingsiden der dere møttes.

Vær på vakt hvis personen lover å møte deg, men det alltid dukker opp noe som forhindrer det.

Hvis du fatter mistanke: Avslutt dialogen og varsle politiet.

Aldri send penger til noen du aldri har møtt.

– Hvis man følger disse tipsene er man langt på vei sikret mot å bli svindlet på samme måte som Anne Berit Guttormsen har blitt, sier Reitan.