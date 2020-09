Sjokkert etter utvisning: – Det er drøyt

Aston Villa - Sheffield United 1-0

Ezri Konsa sørget for 1-0-seier i Aston Villas sesongstart i Premier League.

Villa fikk spille store deler av kampen med en mann mer, etter at Sheffield United-kaptein John Egan fikk marsjordre etter elleve minutter.

Egan var i en løpeduell med Villas nysignering Ollie Watkins. Begge var ivrig med armene, men da Watkins var foran Sheffield United-kapteinen, valgte dommer Graham Scott å dele ut det røde kortet.

Se situasjonen og høydepunktene øverst i saken.

Det overrasket ekspertene i TV 2s Premier League-studio.

– Jeg synes det er rart. Begge holder. Watkins bruker armen for å holde Egan vekke, og så henger Egan seg på. Jeg synes det er brutalt og et veldig strengt rødt kort, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, og får støtte av kollega Erik Thorstvedt.

– Det er ingen tvil om at Egan holder mest, men når begge holder så mener jeg at de må nulle det. Det er drøyt å bli utvist for dette. Begge er med på det, og da synes jeg det er rart at bare en skal straffes, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Med ti mann klarte likevel Sheffield United å skape problemer. Chris Basham skaffet straffespark, men John Lundstram ble stoppet av en annen Villa-debutant. Tidligere Arsenal-keeper Emiliano Martínez.

– Jeg fulgte instinktet mitt og det var en fantastisk følelse. Det føles ut som et hat trick for meg. Med redningen, rent bur og tre poeng, sier Martínez til Sky Sports etter kampen.

– Han står frem i debuten. Han venter lenge og gjør alt helt riktig. En enorm redning som gir Villa en sjanse til å fortsatt vinne kampen, sier Thorstvedt.

I andre omgang presset hjemmelaget for scoring og litt over en time spilt kom den.

Tyrone Mings stusset et hjørnespark videre i feltet og på bakerste headet Ezri Konsa inn kampens eneste mål.

– Den er viktig for Aston Villa og Dean Smith, utbrøt kommentator Espen Ween.

Sander Berge var tilbake fra start for Sheffield United, men 22-åringen fra Asker fikk til lite på Villa Park. Sheffield United står med null poeng etter to serierunder.