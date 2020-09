Etterforsker mulig doping i Tour de France

Aktor i Marseille for Sentralkontoret for kampen mot trusler mot miljø og folkehelse, Dominique Laurens, sier til nyhetsbyrået AFP at de har åpnet en etterforskning mot et lag i Tour de France på mistanke om doping.

De skal ha oppdaget diverse helseprodukter, inkludert dopingmidler, og noe som kan brukes i forbindelse med doping, sier en kilde til AFP.

Hotellet der Arkea-Samsic bodde, ble onsdag kveld etter Tour de France-etappen tul Col de la Loze utsatt for ransaking fra fransk politi. Det melder L'Equipe, som får hendelsen bekreftet av lagets manager, Emmanuel Hubert.

TV 2 har forsøkt å kontakte Arkea-Samsic, men lagets pressesjef har ikke svart.

Det skal være rommene til stjernerytter Nairo Quintana (30), hjelperytterne Dayer Quintana og Winner Anacona som ble ransaket. I tillegg sjekket politiet lagbiler og massører. Alle tre er kolombianere, mens Nairo og Dayer er brødre.

I årets Tour de France leverte Arkea-Samsic en nokså skuffende forestilling. Nairo Quintana endte som nr. 17 sammenlagt. Han hadde en solid sesongstart, men ble hemmet av en velt i årets Tour.

– Helt annen tyngde at politiet etterforsker

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad sier det ikke var noe i årets Tour som tydet på at kolombianerne på Arkea-Samsic var dopet.

– De var skuffende, men Quintana var veldig god tidlig i sesongen. Det kan være det som ligger bak nå. At det er kommunikasjon mellom Antidopingmyndighetene og politiet.

– Det er også interessant her at det er politiet som er drivkraften bak etterforskningen, og ikke antidopingmyndighetene, Det gir det hele en helt annen tyngde til å avsløre svindel og juks. Dette kan jo også føre til renvaskelse av rytterne og laget. Omdømmet deres er jo skadet nå, sier Kaggestad.

Sykkeleksperten sier det ikke er sjokkerende at topp internasjonale utøvere fremdeles tyr til juks, om det viser seg å være riktig.

– Det ville forundret meg mer om de ikke hadde tatt noen i år. Det er naivt å tro at det ikke finnes noen form for doping, selv om det forhåpentligvis er i mindre omfang enn tidligere.