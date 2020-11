Bilismen forandrer seg. Mye og fort. Nå kanskje fortere enn noen gang tidligere.

Det er nok ikke til å komme fra at giringens edle kunst ganske fort vil gå i glemmeboken. Automatgirene har kommet for å bli.

I tidligere tider var det ofte nettopp dette med giring og bruk av clutch som skilte de virkelig gode sjåførene fra de ikke fullt så gode.

Vi snakker da om dobbeltclutching, mellomgass og å på gehør ta tidspunktet når usynkroniserte girdrev roterte i en slik hastighet at det var mulig å skifte gir uten at det rykket i bilen, eller mistet fart/dreiemoment. Eller at det skrapte i girdrev som ikke gikk skikkelig på plass.

Girstanga var i mange år nesten like obligatorisk som ratt og reservehjul. Så skjedde det noe ...

95 prosent automatgir

Redskapet for å utføre presisjonsgiringen var ofte en lang og ikke altfor presis girstang.

Også teknikken i det følsomme samspillet mellom clutchen og gassen om man skulle ta en perfekt bakkestart, er i ferd med å svinne hen. Det var om å gjøre å komme i gang uten å trille bakover, ruse motoren eller slure for mye på clutchen. Timing, presisjon og ikke minst "feeling" var nøkkelord. Noen lærte det fort – andre fikset det aldri.

Men giring er ikke lenger hva det en gang var. Automatgirene blir mer og mer vanlige. Særlig om vi putter girfrie elbiler, trinnløse CVT-girkasser og dobbeltclutch-girkasser i samme bås.

Det handler nå i stor grad om å sette spaken, eller bryteren, i «D». Resten ordner seg selv. Enkelt, komfortabelt, lite krevende og greit. I 2015 hadde over 70 prosent av nye biler i Norge automatgir. Det var mye, men det stoppet ikke der.

I 2019 hadde mer enn 95 prosent av solgte personbiler her på berget en eller annen form for automatgir. De manuelle girkassene er rett og slett i ferd med å forsvinne helt.

Dette var noe av det tøffeste du kunne ha på bilen din

Eksempel på moderne gir-bryter til et automatgir. Det er bare å vri. Enklere enn dette blir det ikke.

Utviklingen har gått fort

Med dette i bakhodet er det slett ikke rart om landets kjøreskoler opplever en sterk pågang av elever som tar "lappen" bare for bil med automatgir. Manuelle gir hører jo snart bare veteranbiler til.

Utviklingen har gått fort. På 1970-tallet var det nesten bare drosjer og invalidebiler som hadde automatgir. Sammen ned noen av de få amerikanske modellene som ble solgt i Norge. Men de sistnevnte var jo heller ikke dagligdagse på norske veier. Her gikk det stort sett i Opel Kadett, VW Boble, Renault 8, Ford Taunus og en og annen Volvo med halvannen meter lang girstang.

Det har alltid ligget i menneskets natur å gjøre saker og ting enklere, bedre og mer komfortabelt for oss selv. I motsatt fall hadde vi nok fortsatt levd i steinalderen. Dette med utviklingen av girkasser er et bitte-lite, men veldig godt bilde på evolusjonen.

Igjen handler det om å gjøre det enkelt, komfortabelt ved å fjerne det vanskelige ved bilkjøringen. Slik at enda flere kan kjøre bil og man selger flere.

Selvfølgelig handler det også om et teknologisk kappløp bilprodusentene i mellom. Om å være førstemann med noe nytt og enda bedre – til en konkurransedyktig pris. Vi mennesker vil jo gjerne ha det siste, nyeste og kuleste også. Vi er ikke så vanskelige å be når det kommer til akkurat det.

Nå skal denne sjarmøren gjøre comeback

Kom på 40-tallet

De manuelle girkassene har vært i bilene helt siden bilismens litt utpå formiddagen. Dette for å ha en utveksling til både høy og lav fart, til å kunne trekke tungt og selvfølgelig til å kunne sette bilen i fri. Slik at motoren kunne gå, selv om bilen sto stille. I motsatt fall hadde det blitt plundrete...

Automatgir begynte man for alvor å lefle med på 30-tallet. I 1939 hadde General Motors Hydra Matic-girkassen klar. Den omtales som verdens første masseproduserte automatgir. Denne ble tilgjengelig som ekstrautstyr i 1940 Oldsmobile og kort tid etter i Cadillac. Utover på 50- 60-tallet ble automatgirene bare vanligere og vanlige i amerikanske biler.

I Europa lå vi litt etter. Men også her begynte de å gjøre seg gjeldende, særlig fra midten av 80-tallet og utover. Da først og fremst i store og dyre biler. Siden har det bare akselerert. Resten er historie, som det så fint heter.

Så kan vi undres når kommer til å lage artikkelen: "I år ble ingen biler solgt med manuelt gir". Kanskje det ikke er så lenge til?

