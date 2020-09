156 land inkludert Norge forpliktet til COVAX-samarbeidet

156 land som representerer to tredeler av verdens befolkning, har forpliktet seg til å delta i COVAX, som skal sikre rettferdig fordeling av koronavaksiner.

Norge er blant de 64 høyinntektslandene som deltar i samarbeidet, og fullfinansierer sin egen deltakelse i mekanismen. I tillegg deltar 92 lavinntektsland, som kan få støtte til innkjøp av vaksiner. USA, Russland og Kina er de største statene som har takket nei til å delta.

Dermed kan COVAX-mekanismen nå starte prosessen med å undertegne formelle avtaler med vaksineprodusenter som er partnere i COVAX-prosjektet, for å sikre dosene som trengs for å få slutt på den akutte fasen av pandemien innen utgangen av 2021, heter det i en pressemelding fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

– Vi forventer at 38 land til vil bli med i løpet av de kommende dagene. Mange har sagt at de vil følge etter. Dette er viktig, sier direktør Seth Berkley i vaksinealliansen Gavi på en pressekonferanse mandag.

CEPI, Gavi og Verdens helseorganisasjon (WHO) samarbeider om å lede COVAX-mekanismen.

