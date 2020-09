Snakker ut: – Det har skjedd ting som aldri skulle skjedd

Anklager om dårlig arbeidsmiljø på settet til «The Ellen Show» har skapt store overskrifter de siste månedene.

Det hele startet da ti ansatte i talkshowprogrammet påsto de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

Etter hvert ble det også startet en intern etterforskning, hvor tre ledere fikk sparken. Talkshow-verten selv, Ellen DeGeneres, har ikke uttalt seg offentlig om saken. Før nå.

Skal bli bedre

Denne uken startet innspillingen av sesong 18 av «The Ellen Show». Flere har ventet i spenning på hva 62-åringen vil si, og i hvor stor grad hun kommer til å gå inn på beskyldningene.

Mandag postet talkshowet et klipp av DeGeneres på sin Instagram-konto med teksten «I dag starter vi et nytt kapittel». Her snakker hun om de siste månedene.

– Som dere sikkert har hørt, har det i sommer vært anklager om et giftig arbeidsmiljø her på showet, og det har vært en etterforskning. Jeg har lært at det har skjedd ting har som aldri skulle ha skjedd. Jeg tar det svært alvorlig, og vil si at jeg er så lei meg for folk som ble påvirket, forteller hun.

I klippet er det bare DeGeneres og DJ-en Stephen «tWitch» Boss som er til stede i studioet. Publikum er til stede i en digital form, med små skjermer der det vanligvis sitter mennesker.

– Jeg vet at jeg er i en posisjon med privilegium og makt. Jeg innser at med det følger det et ansvar, og jeg tar ansvar for hva som skjer på showet mitt, sier DeGeneres videre.

Uten å være helt konkret om hva som kommer til å endre seg, fortsetter hun med å fortelle at det vil bli «et nytt kapittel».

– Vi har hatt mange samtaler over de siste ukene om programmet vårt, arbeidsmiljøet vårt, og hva vi ønsker for framtida. Vi har gjort noen endringer, og i dag starter vi et nytt kapittel.

DeGeneres avslutter det hele med å adressere konsekvensene ved COVID-19, og at hun ønsker å fortsette å gi folk «en times avbrekk» en gang i uken.

– Dette har vært en grusom sommer for folk over hele verden. Folk mister jobbene sine. Folk mister sine kjære til en pandemi. Folk mister hjemmene og livene sine i voldsomme branner som herjer. Det er en åpenbar raseurettferdighet over alt rundt oss. Jeg ser på nyhetene og tenker «hvor skal vi begynne». Mitt håp er at vi fortsatt er et sted hvor folk kan la seg underholde, sier hun.