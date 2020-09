Må ta i bruk desperate tiltak for å holde det gående

Med for få spillere har rivalene blitt redningen for Skånevik IL.

Flere idrettslag sliter med rekrutteringen i kjølvannet av koronaepidemien. I den vesle bygda Skånevik har den lokale håndballklubben måtte trekke flere lag før årets sesong.

– I år har vi sett oss nødt til å bare melde på to lag. Vi prøvde å melde på damelag, men vi ser at interessen ikke har vært tilstede. De fra damelaget som vil trene, trener med juniorlaget, sier leder for håndballgruppa i Skånevik IL Åse Hjelmervik.

Det er første gang siden 2008 at klubben ikke klarer å stille damelag. Nå har de kun to jentelag: J10 og J12.

– Det er ganske trist. Vi har hatt en lang tradisjon med håndball. Vi håper og tror at vi kan opprettholde tilbudet til de som er over 12 år, sier Hjelmervik.

I Skånevik er det bare 600 innbyggere og klubben er avhengig av at alle jentene som er på laget kan stille.

– Vi er forferdelig sårbare. Det er ikke det at folk ikke har lyst, men vi er ikke flere. Med et lag med sju spillere skal det ikke mer til at en blir forkjølet, så kan de ikke spille kamper. Det er forferdelig tungt for de som er igjen, forteller lederen for håndballgruppa.

Inngått samarbeid med rivalene

For å gi flest mulig et håndballtilbud har Skånevik IL inngått et samarbeid med klubbene fra nabobygdene.

– Vi så at vi kom til å bli for få. Vi tenkte at det var viktig å inngå et samarbeid med de nærmest oss for at jentene skulle få et tilbud. Noen har tatt i bruk det og det er vi veldig glade for, sier lederen for håndballgruppa i Skånevik IL.

Det medfører at flere av spillerne må reise i over 40 minutter for å trene. Det er ikke alle interessert i.

Én av spillerne som har fått dispensasjon til å bli med J12-laget til Skånevik er Ida Margrethe Molnes Sydnes. For hun er det avgjørende at hun får spille videre i hjembygda.

– Det er jeg er veldig glad. Da slipper jeg å reise til Etne, sier J12-spilleren.

FÅ SPILLERE: J12-laget til Skånevik er bare sju spillere og er avhengig av at alle er friske for å kunne stille lag til serien. Foto: Bjarte Fossfjell.

– Hadde du reist til Etne for å spille?

– Jeg tror ikke det. Da hadde jeg sluttet å spille håndball, sier Molnes Sydnes.

– Uvanlig samarbeid

Trener for Ølen/Etne J13-lag, Bente Bakke, er glad for at de har klart å få til et samarbeid.

– Dette er et samarbeidslag mellom de to bygdene som er litt uvanlig. Vi hatt fått lov og mye hjelp fra regionen. Vi startet før sommeren med dette og har endelig fått samlet jentene. Jeg tror vi er totalt 19 jenter. Etne hadde ikke klart å stille lag alene, sier Bakke.

Ølen/Skåneviks juniorlag er også avhengig av at spillere slutter seg til klubben.

– Vi er ekstremt avhengige av andre. Det er fire spillere fra Ølen, resten er fra andre steder. Litt fra Skånevik, Stavanger og Haugesund. Det er så vidt det holder, sier trener for Ølen/Skånevik juniorlag Øyvind Waage Øverland.

Nå håper klubbene at de skal klare å opprettholde tilbudet til tross for flere utfordringer.

– Vi håper at vi klarer å rekruttere de som enda ikke har fått håndballtilbudet, og at det skal vare i mange år til. Det er veldig kjedelig om det forsvinner nå, sier Åse Hjelmervik.