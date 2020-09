Kraftig fall på Oslo Børs – endte ned 3,6 prosent

Oslo Børs gikk rett i rødt da handelen åpnet mandag morgen. Etter en drøy halvtime var hovedindeksen ned 2,1 prosent, og da børsen stengte for dagen var hovedindeksen ned 3,6 prosent.



Ifølge E24 har det ikke vært et like kraftig fall på børsen siden 27. mars.

Fallet kommer etter et bredt fall på europeiske børser, også på de tre hovedindeksene på Wall Street pekte pilene nedover ved børsåpning. Det brede børsfallet settes blant annet i sammenheng med et usikkert vekstbilde og med en stor dokumentlekkasje om at storbanker skal ha vært involvert i mistenkelige transaksjoner.

Blant de mest omsatte selskapene på Oslo Børs, var det hydrogenselskapet NEL som opplevde det tyngste fallet mandag, med en nedgang på 16,11 prosent, som er den verste børsdagen for selskapet siden juni i 2019. Fallet kom etter at det før åpning ble klart at Nikola-grunnlegger og styreleder Trevor Milton er ferdig i selskapet.

På Oslo Børs falt DNB med 4,38 prosent til 128,70 kroner aksjen. Også for Equinor ble det en rød dag på børsen, med en nedgang på 3,25 prosent. Røde tall ble det også for Yara og Storebrand, med en nedgang på henholdsvis 2,71 prosent og 4,90 prosent.

De største europeiske og asiatiske børsene gikk som nevnt også ned mandag. I 17.40-tiden var DAX 30 i Frankfurt ned 4,28 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London var ned henholdsvis 3.66 og 3,51 prosent.

