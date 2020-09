Spesielt én ting skiller seg ut

Samtidig som samtlige busser i Oslo og Viken står stille, har de mye utskjelte elsparkesyklene lagt bak seg et svært godt døgn.

De har vært gjenstand for mye frustrasjon og konflikter. Men mandag ser det ut til at busstreiken gir de mye utskjelte elsparkesyklene ekstra popularitet.

Etter at bussjåførene gikk ut i streik, har selskapet Voi registrert 50 prosent flere reiser enn det de gjorde i samme periode i forrige uke.

Totalt har selskapet rundt 30.000 reisende i løpet av mandagen. Særlig i løpet av rushtiden viser selskapets data en markant økning.

– Vi har to tydelige peaks i dag. Det er de som skulle på jobb mellom klokken syv og åtte, og så så vi det samme når folk skulle hjem fra jobb, sier Voi-sjef Christina Moe Gjerde ti TV 2.

Unormalt mønster

Det første døgnet etter streiken har gitt selskapet 2000 nye brukere. Det er 80 prosent mer enn de fikk på samme periode i forrige uke.

ØKNING: Voi-sjefen forteller at de har gode data om folks kjøremønster. Foto: Voi

I løpet av mandagen er det er spesielt én ting som skiller seg ut.

– Det er en tydelig økning i de ytre områdene av byen. På områder som Kjelsås og Helsfyr har vi hatt opp mot 500 prosent økning sammenlignet med forrige uke, sier Gjerde.

Økningen er stor også rundt universitetene, i tillegg til de vanlige knutepunktene som Nationaltheateret og Jernbanetorget.

– Veldig få ønsker å stå som sild i tønne på T-banen eller trikken i kjølvannet av et pandemiutbrudd, sier Voi-sjefen.

Selskapet forventer en videre økning dersom busstreiken vedvarer. De legger derfor opp til en travel uke med ekstra bemanning for å desinfisere og utplassere el-sparkesyklene der det er behov.

Kraftig oppgang

Også utleieaktøren Tier opplyser til TV 2 at de har sett en økning etter at busstreiken ble et faktum søndag morgen.

– I rushtiden mandag morgen hadde vi 35 prosent flere reiser enn det vi hadde på mandag for en uke siden, sier Tier-sjef Lars Christian Grødem-Olsen.

Tier har opp mot 40 prosent flere reiser mandag, sammenlignet med forrige uke. Sjefen for selskapet understreker at de foreløpig har et ganske tynt datagrunnlag.

– Det kan det jo være mange grunner som spiller enn på dette, men økningen er over gjennomsnittet, sier Tier-sjefen.

Grødem-Olsen sier at selskapet er klare for å gi et tilbud til de som trenger å komme seg dit de skal.

Han sier de har sett sett de samme tendensene tidligere.

– Det er lignende utslag som vi har sett tidligere etter koronaviruset. Når regjeringen innfører tiltak, så får vi en økning.