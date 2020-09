– Vi får håpe det kommer laks opp på asfalten, så blir dette bra

Stormen Sally har ført til kaotiske tilstander i Nordland, og spesielt i Beiarn. Beiarelva har gått over sine bredder, og flere får ikke komme hjem til sine egne hus.

Mandag herjer restene av den tropiske stormen «Sally» i Nord-Norge. Store nedbørsmengder og vind opp i storm styrke har ført til at flere ferger og hurtigbåter innstilles i nord.

Det gule varselet om flomfare er oppjustert til oransje. I tillegg er det oppjusterte farevarsel om store nedbørsmengder, kraftige vindkast og jordskredfare.

Vakthavende meteorolog Olav Krogsæter forklarer at dette vil påvirke hele Nordland fylke, og sørlige deler av Troms.

– Det er snakk om store nedbørsmengder. Det er ikke umulig at det kommer opp mot 100 millimeter.

Satte krisestab

Beiarn kommune i Nordland har satt krisestab i forbindelse med høy vannføring i Beiarelva. Krisestaben settes for oppdatert situasjonsrapportering og vurdering av tiltak på kort og noe lengre sikt.

Frank Movik er teknisk sjef i Beiarn kommune. Han forteller at kommunen satte krisestab klokken 13:30 mandag ettermiddag.

– Allerede før dette vurderte vi situasjonen, og begynte tidlig med å iverksette tiltak for best mulig beredskap i kommunen, sier han til TV 2.

Det handler blant annet om at helsetjenesten, ambulanse og brannvesenet kan ha god nok beredskap ut i fra situasjonen man nå står i.

– Hvor lenge skal dere være i beredskap?

– Helt til situasjonen er over. Vi må i løpet av natten følge med, og vi har personell ute hele tiden som påser at situasjonen er under kontroll.

Kommunen delt i tre

En kommunal bru over til Hammarnes er stengt og fylkesveien opp til Beiardalen er nå delvis oversvømt ved Myrvoll.

TV 2 møter Normann Stjernen, som er på vei hjem til sitt eget hus ved Moldjord.

Kommunen er delt i tre på grunn av stengte veier, og folk ble evakuert med traktor.

– Det er bare å begynne å øse, sier Stjernen til TV 2, mens han ser over mot sitt eget hjem.

Han bor til vanlig i Bodø, men pendler mellom Bodø og Beiarn der barndomshjemmet hans står.

– Jeg har ikke fått vært hjemme ennå, så det blir spennende. Dette er spesielt, sier han.

Evakuert med traktor

Været generelt i Nordland har vært ganske rufsete, men Stjernen velger å være positiv. Beiarelva har gått langt over sine bredder, og innbyggere sier det er lenge siden de har opplevd maken.

– Vi får håpe at det kommer laks opp på asfalten, så kommer det noe godt ut av dette, sier han og ler.

– Svømming i Beiarelva er god stemning, legger han til.

For Stjernen sin skyld, fikk han skyss av en lokal traktorsjåfør, og kom seg dermed hjem.

Eneste mulighet man hadde for å komme seg over til Moldjord var med en traktor. Foto: Sigfinn Andersen

Kommer seg ikke hjem

Inge Strand og Berit Bakken Strand dro inn til sentrum mandag morgen. Da de skulle hjem senere på ettermiddagen, fikk de beskjed om at de ikke kom seg hjem.

– Vi hadde ikke sett for oss at det kunne komme til disse dimensjonene. Da fikk vi beskjed om å finne alternativer, forklarer Strand på telefon fra Beiarn.

Berit Bakke Strand og Inge Strand kommer seg ikke hjem til Moldjord, og må derfor overnatte hos noen venner. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hotellet i Beiarn var fullbooket, og derfor skal de overnatte hos noen venner.

Inge Strand er født og oppvokst i Beiarn. Han forteller at sist han opplevde noe lignende var tilbake i 1962.

– Og da var det mye senere på høsten, i tillegg til at det hadde lagt seg snø på fjellet. Det som skjer akkurat nå har jeg aldri før opplevd, sier han.