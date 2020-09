Nye tiltak i Oslo: – Jeg synes ikke folk er flinke nok

Nye anbefalinger for bruk av munnbind og maksgrense på private arrangementer er noen av Oslos nye tiltak. Det kom brått på for mange i sentrum mandag ettermiddag.

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag oppfordret Oslo kommune sterkt folk til å bruke munnbind om man reiser med buss, trikk, tog eller bane til alle tider og uavhengig om hvor mange som reiser.

– Skal du reise med kollektivtransport, ber vi deg innstendig om å bruke munnbind, sa Johansen.

– Folk er ikke flinke nok

Helle Munthe-Kaas (24) er fornøyd med at Oslo kommune har innført nye tiltak i hovedstaden.

– Det er smart, spesielt nå med tanke på at det er mindre busser som går. Jeg tenker også generelt at det er lurt for å beskytte andre, sier 24-åringen.

STØTTER TILTAKENE: Helle Munthe-Kaas venter gjerne på neste trikk for å holde avstand. Foto: Fanny Bu / TV 2

Hun synes det er bra med en munnbind-anbefaling når man ikke kan holde avstand.

Selv bruker hun alltid munnbind når hun reiser kollektivt til og fra byen. Hun mener enda flere kunne blitt flinkere til å følge anbefalingen.

– Jeg synes ikke at folk er flinke nok til å ta hensyn til andre. Du ser det både i hverdagen, men også hvor mange som velger å spise og drikke ute, hvor mange som drar på fester og alle som reiser til utlandet. Så jeg er ganske negativ med tanke på hvordan dette kommer til å gå, med mindre regjeringen går strengt ut med samme tiltak som i mars.

– Føler du deg tryggere når du ser folk som bruker munnbind?

– Det gjør jeg. Da vet jeg at det er folk som tar ting på alvor, sier Munthe-Kaas.

Under intervjuet kommer trikken hun egentlig skulle ta, men hun synes den har for mange passasjerer og lar den passere uten henne.

Ruter: – Bekymret

Ruter sier at de blir bekymret når de ser bildet TV 2 viser fra mandagens ettermiddagsrush på Jernbanetorget i Oslo.

JERNBANETORGET: Slik så det ut i ettermiddagsrushet. Foto: Morten Michelsen Berg / TV 2

– Bildet ser ut som det er altfor mange folk på perrongen. Nå gikk Oslo kommune ut med en innstendig anbefaling om bruk av munnbind. Den må vi bare forsterke og be folk om å følge. Nå er det kjempeviktig at vi holder avstand til hverandre, sier Ruters pressevakt, Øystein Dahl Johansen.

Han sier at Ruter er bekymret for at det kam bli for stort press på kollektivtransporten.

– Det er klart vi er jo det, så jeg håper at alle er med på å ta det her seriøst.

En statusrapport fra Ruters sjåfører mandag kl. 17.20 viser at det trolig er for mange reisende på enkelte avganger.

Trikkene har kjørt forbi flere holdeplasser på grunn av for mange reisende. Også Norled-båtene sier at det er litt mer folk enn vanlig, uten at det går utover smittevernet.

T-banene melder derimot om at det ikke har vært noen spesielle avvik, til tross for bilder som viser mange reisende på Jernbanetorget.

– Nå håper jeg at anbefalingen fra kommunen gjør at de som må reise kollektivt i morgen vil bruke munnbind, eller vente på neste avgang.

– Det har dabbet litt av

Før pressekonferansen mandag ettermiddag gikk de fleste uten munnbind i hovedstaden.

Hunter Parsons (21) forteller at han var flinkere til å bruke munnbind i vår.

- Jeg var veldig flink i starten. Da gikk jeg med det konstant fordi jeg var redd for å bli smittet, men så har det dabbet litt av. Jeg tror ikke folk er like redde for korona nå som det har gått så lang tid, sier han.

DABBET AV: Parsons sier han var flinkere før. Foto: Fanny Bu / TV 2

Parsons har ikke med seg munnbind mandag ettermiddag, og tar selvkritikk på det.

- Jeg vet at jeg burde gå med det, spesielt siden jeg har to foreldre som har slitt med sykdom. Jeg får litt skyldfølelse. Jeg er også bekymret for at det er mer smitte, så jeg tenker at jeg skal begynne å bruke maske nå og oppfordre vennene mine til å gjøre det samme, sier Parsons før han går på trikken fra Olav Ryes plass i Oslo.