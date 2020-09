– Greit om Jonas får spørsmål om han vil overta som statsminister

Fra sin fritidsbolig i Oppland fyrer Hagen i dette intervjuet løs mot det han betegner som skandløse kompromiss fra partileder Siv Jensens i regjering.

Han taler varmt for et samarbeid med Senterpartiet, for Oslo Frps resolusjon om at Norge skal være en patriotisk fyrtårn i verden, og mot grønne og røde sosialister.

– Jeg har lyst til å si at det hadde vært helt greit om vi fikk en regjeringskrise i høst, og at Jonas Gahr Støre fikk spørsmålet, vil du overta og lede som statsminister. Da ville vi fått avslørt alt det kaoset som det egentlig er på rødgrønn side, sier Frps tidligere partiformann.

TV 2 møter en offensiv og kampklar Hagen sammen med ektefellen gjennom 36 år, Eli Hagen (72), på det gamle pensjonatet «Skogly» på Lesjaverk i Gudbrandsdalen, som de har overtatt etter Elis mor, og gjort om til et staselig landsted.

– Jeg husker veldig godt hvordan det var da det var pensjonat, særlig i påska, da var det liv og røre, og masse folk her. Det var sikkert slitsomt for mor, men det var veldig morsomt, forteller Eli.

Det er ikke tilfeldig at Hagen i høst har sagt ja til å stille som toppkandidat for Oppland Frp foran stortingsvalget i 2021.

– De siste seks, syv årene har vi vært veldig mye i Oppland. Vi har kontakt med lokale håndverkere. Vi er på Dombås og handler når det er varer vi ikke kan få tak i lokalt, og jeg har gått masse på ski her, så jeg føler jo en tilhørighet til Gudbrandsdalen og til Lesja, sier Hagen.

Klar for kampvotering

Frps lokallag i Oppland har frist fredag med tilbakemelding på om de ønsker Hagen på topp, og søndag skal nominasjonskomiteen ha sin innstilling til endelig valgliste klar.

Hagen er beredt på at partifellene i fylket kan komme til å fremme en av sine egne som motkandidat.

– Er du klar for kampvotering?

– Ja, ja ja. Det er demokratiet det, og det er jeg innstilt på, og da skal du tape og vinne med samme sinn. Det er nominasjonsmøtet i Oppland Frp som bestemmer, slår Hagen fast.

STILLER TIL VALG: Hagen er ikke imot en ny regjeringskrise i høst. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Hagens savner ikke seg selv i politikken bare litt. Han brenner for å bidra til å løfte Frp tilbake til gamle høyder, og stiller som kandidat i to fylker for å kapre en stortingsplass.

Skulle han komme inn både i sitt hjemfylke Oslo og i Oppland, må han velge hvilket fylke han skal representere.

– Jeg vil gjerne tilbake i stortingsgruppa, og prøve og bidra til at vi får opp litt fres. Mer klar og enkel tale, klare standpunkter, og ikke vente på at en rådgiver skal vurdere en sak i tre dager før vi reagerer, men at vi skal være rask på ballen. Finne litt tilbake til den stemningen som gjorde at vi var et parti godt over 20 prosent.

Skandaløst av Frp

Hagens parti gjorde et dårlig kommune- og fylkestingsvalg i 2019 med 8,2 prosent i hele landet, og Frp gikk enda sterkere tilbake i fylkene Hagen nå stiller seg til disposisjon.

– Dette er et resultat av alle kompromissene i regjering. Bompengene, som vi alltid har vært imot, vokste da vi var i regjering og hadde samferdselsministeren, sier han.

– Folk savner det klare, konsise Fremskrittspartiet som sier «nei». Som setter foten ned – det går ikke! Den profilen vil jeg gjerne ha tilbake, og nå har vi muligheten til det, når vi er ute av regjering.

– Heldigvis, når det ble et opprør i Fremskrittspartiet i januar, så skjønte til slutt også Siv Jensen at nå var nok nok, og ledet en utgang av regjering på en veldig god måte.

– Hadde det da gått for langt?

– Ja, det hadde gått altfor langt for å inngå kompromisser. Særlig avtalen på Jeløya når Venstre kom inn i regjering synes jeg var en skandale. Vi skulle jo aldri ha akseptert å legge ned pelsdyrnæringen. Vi skulle aldri ha akseptert det.

– Stakkars Jonas

Lokkende invitasjoner fra statsminister Erna Solberg (H) om å samarbeide om høstens statsbudsjett avviser Hagen kontant.

– Du kan godt si at det er ugreie på denne siden og, men det er kaos på rødgrønn side, og derfor synes jeg at Fremskrittspartiet må stå knallhardt på at vi må ha masse seire for å kunne inngå en avtale om budsjettet. Det er ikke noen skandale om det ikke blir noen avtale med oss.

– Så en regjeringskrise, det kan det gjerne bli for din del?

– Ja, da får du kastet en masse kort opp i luften, og så man finne ut av det med det nye systemet, med MDG, som kanskje kommer over sperregrensen – jeg håper det jo ikke, selvsagt – for verken grønne eller røde sosialister er bra for landet - men den eneste lille gleden det ville være, at stakkars Jonas!

KAOS: Et spørsmål til Ap-leder Jonas Gahr Støre om å ta over som statsminister vil avsløre kaos på rødgrønn side, ifølge Frps Carl I. Hagen Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil regjere med Senterpartiet

Hagen ser ikke for seg at Frp skal gå til valg i 2021 med et løfte til velgerne om at Frp vil søke regjeringsmakt med Høyre.

– Nei, jeg ønsker at Fremskrittspartiet skal gå til valg på Fremskrittspartiets program, og så får man sette seg sammen etter valget, basert på valgresultatet, og eventuelt diskutere.

Han har en ønskedrøm for en ny regjering etter valget.

– Personlig, når jeg får spørsmål om hvem jeg synes frister, hvis det skulle være flertall for det, skulle kunne forhandle om etter valget, det er helt åpenbart Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. En slik regjering, hvis de blir enige, vil være det beste for landet.

HAGENS ØNSKEDRØM: Listhaug (Frp) og Vedum (Sp) på Stortinget i forbindelse med forhandlingene om en tredje krisepakke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvorfor det?

– Fordi Senterpartiet har blitt stort og sterkt – de har fått det altfor lett av Fremskrittspartiet mange ganger – men de har endel fornuftige standpunkter hvis du hører på grasrota. De representerer velgerne i Norge.

Støtter resolusjon om patriotisk fyrtårn

Hagen synes Frp har mye å lære av USAs president Donald Trump.

– Det jeg synes er så fint, er at vi har fått en debatt etter at Trump satte Amerika først. Nå sier jeg Norge først. Vi må ha politikere som ivaretar norske folks interesser, norske borgeres interesser, ikke løse problemer i Midtøsten og Asia, og over hele verden. Vi må ta oss av våre egne. Det burde vi i hvert fall lære av Trump. Vi er valgt av det norske folk, og vi skal ivareta det norske folks interesser. Det er de som betaler alle regningene.

Han støtter fortsatt den omstridte resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet i Oslo Frp, om at Norge skal være et patriotisk fyrtårn i verden.

– Det er mange ord der som vil kunne diskuteres, men hovedtingene er riktig. Det er merkverdig at mange spør, tør du virkelig å si at du skal ivareta Norges interesser først, og sette Norge først. Ja, det er jeg stolt av at jeg sier. Det rare er at ikke alle er enige om det. Det er det norske folk som betaler alle regninger, og det er de som har valgt oss til å representere deres interesser, så dette må vi få tilbake.

– Siv Jensen har sagt at de som ønsker å ta Frp i en nasjonalkonservativ retning er i feil parti. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke det var slik hun sa det, men det at vi vil ivareta de nasjonale interesser, bevare de norske kulturverdier, historiske verdier, de hører selvsagt hjemme i Fremskrittspartiet. I alle partier er det ulike oppfatninger og meninger, og det er helt greit.

– Er det plass til disse meningene i Frp?

- Ja, selvsagt.

Glemmer ikke Carl I. Hagen

Valget i Oppland Frp skjer på nominasjonsmøtet 25. oktober.

– Hvorfor skal du stå oppført foran lokale politikere på Frps nominasjonsliste i Oppland?

– Dette avgjør nominasjonsmøtet, og selvsagt er det uenighet, men noen av de har konstatert at Fremskrittspartiet under Carl. I Hagen i mange år var et 20 prosents parti.

76-åringen mener han kan være en velgermagnet for Frp i Oppland.

– Velgere over 50 og 60 år husker Carl. I Hagen, vet hva jeg står for, og mange av de har forlatt Fremskrittspartiet, og da tror mange at med Carl I. Hagen på topp, så kanskje vil de som stemte på Fremskrittspartiet på 90-tallet og 2000-tallet, gjøre det en gang til, sier han.

KJEDELIG: - Det blir for kjedelig å være pensjonist når jeg brenner av engasjement, sier Hagen. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Partiformannen fra 1978 til 2006 fikk første gang plass i Stortinget i 1974, og var stortingsrepresentant sammenhengende fra 1981 til 2009.

Han kom inn som vara i Stortinget for Frp i 2017, men det tok slutt da Jensen tok partiet ut av regjering 20. januar i år.

– Du kan si, det praktiske, politiske håndverket, det tror jeg at jeg viste at jeg gjennom 28 år har litt greie på. Den kunnskapen tror jeg stortingsgruppen trenger, og da må jeg komme inn i Stortinget, sier han.

Vannskille

Ekteparet Hagen tar TV 2 med opp Fjellveien, med vid utsikt over dalen og Lesjaskogsvatnet.

– Er ikke dette fint, så vet ikke jeg! Her renner Lågen ut den ene veien, og Rauma den andre – dere har sikkert hørt om vannskillet på værmeldingen, og det er her. Du ser helt til Dovre og Dombås, forteller Eli entusiastisk.

FJELLTUR: Carl I. Hagen og Eli Hagen ute på fellet. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Gudbrandsdalen er en kjempefin dal, istemmer han, og lover å være lydhør for partiets tillitsvalgte i fylket hvis han får tillit til å representere Oppland Frp på Stortinget.

– Jeg vil rådføre meg grundig med dem på forhånd, og ta opp saker på vegne av alle Frp-lagene i Oppland, men det er rikspolitikken som styrer det aller meste. Det er sjelden det i Stortinget er saker som bare berører ett fylke, men når det gjelder politikk som bare berører Oppland, så vil jeg lytte til de tillitsvalgte i Oppland.

- Blir ikke lei meg om han ikke blir nominert

Foreldrene til Eli Hagen arvet pensjonatat, og Eli bodde der fra hun var 10 til 13 år gammel. Da flyttet hun på hybel for å gå på skole på Dombås.

– Hvordan var det her da dere overtok?

– Det var helt forferdelig. Det har ikke vært gjort noe her på 60 år, så det satt langt inne for meg å overta. Men han var veldig interessert, da, og syntes det var kjempefint. Da kunne han ha noe å pusle med på sine gamledager, sier Eli.

Men det blir lite tid til pusling, hvis ektemannen får det som han vil, og får fast plass på Stortinget.

– Vi er friske og spreke, og kunne ha levd et godt pensjonistliv, men det klarer ikke han. Han savner sånn politikken, at da er han bedre å være i hus med, så jeg aksepterer at han får prøve. Og blir han ikke nominert, så er ikke jeg så veldig lei meg for det, og blir han ikke valgt, så er jeg heller ikke så lei meg, men han blir lei seg, så da får vi se hvordan det går.