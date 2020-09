– Tror kona ville likt seg her

På et torg omkranset av butikker, pub, frisør og fotpleie sitter Bjørn Arnestad (74). Det som ser ut som et vanlig norsk småbysentrum, er i virkeligheten Bærum kommunes demenslandsby Carpe Diem. Et avlåst område med 158 bo- og behandlingsplasser og servicetilbud.

– Det er utrolig mange muligheter i denne landsbyen, og jeg tror kona mi ville likt seg her, sier Arnestad.

Han mistet kona si Bodil for to år siden til demens. Hun ble syk som 65-åring og trodde først hun var utbrent i jobben som rektor.

MISTET KONA: Bodil og Bjørn Arnestad.

– Det startet med depresjon og en følelse av å være utbrent. Hun glemte husnøklene og bilnøklene, og etterhvert fikk hun diagnosen og kom aldri tilbake til skolen, forteller Arnestad.

Han hadde kona boende hjemme i seks år, før hun måtte flytte på sykehjem.

Nær 100 000 mennesker i Norge har demens, og tallet vil trolig øke mye i årene fremover.

– Det er en krevende prosess å være i, som de sa til meg på et kurs for pårørende; Det er som å være i en begravelse som aldri tar slutt, sier Arnestad, som hadde en fin tid med kona i de åtte årene selv om hun ble sykere.

PRIVAT: En liten stue i et av kollektivene der beboer og pårørende kan trekke seg tilbake. UTEOMRÅDE: Trygge uteområder med beplantning. TUR: En T for Turistforeningen langs turveien. VARIERT: En liten vanndam på uteområdet i landsbyen. ÅPENT: Butikken er åpen for beboere og besøkende også på søndager. BUTIKK: Utvalget i butikken. 158 plasser: Landsbyen har en egen sykehjemsavdeling og flere kollektiv. HOBBYROM: Malesaker og garn er tilgjengelig. ARBEID: Det vil være mulig å mekke på båt eller lignende aktiviteter. NYTT: Alle rommene har seng og eget bad. DESIGN: Mye av interiøret er spesialdesignet til de ulike enhetene. VÅTROM: Med spabad.

Annerledes enn sykehjem

Nå er han en av pådriverne for at personer med demens skal få flere muligheter til aktivitet enn det som er mulig på et tradisjonelt sykehjem.

– Det som er så fint med demenslandsbyen er alt man kan engasjere seg i hvis man er interessert, og det at pårørende kan delta sammen inne på området, enten det er å kjøpe noen klær, gå en tur eller lage mat, sier han til TV 2.

PÅRØRENDE: Bjørn Arnestad tok vare på kona i 8 år etter at hun fikk demensdiagnosen Foto: Anine Hallgren

For 720 millioner kroner har Bærum kommune etablert demenslandsbyen, som åpnet mandag på den internasjonale Alzheimer-dagen.

– Her skal beboerne være med i alt som skjer, det er annerledes enn ved et normalt sykehjem der beboerne blir servert og sitter mye inne på rommene sine, mens her skal man delta i matlaging og kan bevege seg fritt omkring, sier Arne Mæhlum, tjenesteleder for demenslandsbyen, som håper beboerne kan flytte inn etterhvert som smittesituasjonen tillater det.

Flere kommuner klare

Helseminister Bent Høie (H) tror mange norske kommuner vil se til Bærum.

– Jeg tror dette er veien å gå. Her har man laget omgivelser og tilbud til beboere og pårørende som gjør at man kan leve normalt lenger, sier Høie.

PÅ PUBEN: Helseminister Bent Høie mener tilbudene i demenslandsbyen gir muligheter. Foto: Anine Hallgren

Minst tre andre norske kommuner er i gang med å bygge lignende landsbyer. Forskerne mener det er viktig å følge med prosjektene for å se om de fungerer etter planen.

– Det er viktig å følge opp disse prosjektene med forskning for å se hva som fungerer og hva vi skal ta med oss inn i fremtiden, sier daglig leder ved nasjonalt kompetansesenter for aldring og eldrehelse, Kari Midtbø Kristiansen.

Bjørn Arnestad har stor tro på mulighetene i demenslandsbyen.

– Det er et stort mulighetsrom her. Alt ligger til rette for at her kan man være mer sammen som pårørende og beboer, og samtidig være i aktivitet, sier han til TV 2.