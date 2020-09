Dansepartner Philip (20) satt selv i rullestol som barn

Et av parene som har fått mye oppmerksomhet i årets sesong av Skal vi danse, er Birgit Skarstein (31) og dansepartneren Philip Raabe (20).

Hver lørdag har de imponert seerne og dommerne med høye løft og utfordrende danser i rullestol. På toppen av det hele har Birgit i tillegg prestert på idrettsarenaen mellom dansetreningene og direktesendingene.

Samme lørdag som danseparet satte ny personlig rekord med 31 poeng i Skal vi danse, tok nemlig Birgit også NM-gull i roing tidligere på dagen.

31-åringen legger ikke skjul på at hun har en travel hverdag.

– Det er ikke plass til noe annet enn spising, soving og trening i livet mitt. Men etter NM har jeg nå ferie, så det blir litt roligere – heldigvis, forteller hun til God morgen Norge.

Philip på sin side var aldri i tvil om at dansepartneren skulle klare å gjennomføre begge konkurransene med glans.

– Jeg visste at hun kom til å klare det. Hun er en «fighter» og jeg vet at hun trener mye, så dersom hun virkelig vil det, så klarer hun det.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Satt i rullestol

Etter det ble kjent at Birgit, som er lam fra navlen og ned, skulle være med i programmet, har det vært mange reaksjoner.

20-åringen, som aldri hadde undervist eller danset med noen i rullestol, tok likevel utfordringen på strak arm.

I RULLESTOL: Proffdanser Philip Raabe satt i en lenger periode i rullestol som liten. Foto: Privat

– Jeg har alltid drømt om å være med. Nå er jeg her og drømmen gikk i oppfyllelse. Det å danse med Birgit er et pluss i boka, så jeg er fornøyd, forteller han.

Det mange ikke vet, er at Philip selv satt i rullestol over en lenger periode som barn.

– Jeg var i slalåmbakken og brakk beinet to steder. Jeg satt i rullestol og det var da «Skal vi danse» startet i Sverige. Jeg satt der og danset i rullestolen også sa jeg: «Mamma, jeg skal også danse en dag», forteller han og fortsetter:

– Og da sa hun: «Jaja, la oss ta beinet først, også ser vi etterpå».

Philip startet på rehabilitering og kom seg etter hvert på beina igjen. Ved første anledning meldte moren sønnen sin på danseskole, og siden har han viet all sin tid til dansen.

Blitt normalen

Dansepartnerne legger ikke skjul på at det var utfordrende å danse med hverandre i starten. Slik er det ikke lenger, og på lørdag danset også Philip i rullestol sammen med partneren.

– Det går det mye bedre og det har blitt en automatikk i det. Nå kommer det av seg selv, akkurat som en vanlig dans med en annen dansepartner, sier Philip.

Birgit sier seg enig, og forteller at også tilbakemeldingene har fått en annen tone den siste tiden.

– Det vi ser er at det er de voksne som blir overrasket over hvordan det går an å danse i rullestol, men ungene kommenterer mer på hvordan det er mulig å danse med en rose i munnen og spør etter hun dama i gullkjolen, sier hun og fortsetter:

– De tenker ikke over det på samme måte, og det synes jeg er veldig kult. Vi har bare lyst til å vise dans, og vi ønsker at det skal være dansen folk husker og tenker på når de ser oss. Ikke stolen. Og det er nettopp fordi det skal være naturlig for alle å komme på dansegulvet sånn som de er.