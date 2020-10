Etter store leveringsutfordringer har Mercedes de siste månedene registrert et betydelig antall av den elektriske SUV-en EQC her i Norge.

Dette er første modell ut i en stor elbilsatsing fra Mercedes. Tidligere har det blitt sagt at bil nummer to som heter EQA skulle komme mot slutten av 2020. Men nå tyder mye på at denne blir utsatt.

Britiske Autocar skriver nå at EQA er rundt seks måneder forsinket.

Det skal skyldes flere ting. En av dem er begrenset tilgang på batterier, en annen er leveringsproblemer på ulike deler, som følge av korona-pandemien.

Kompakt familie-SUV

Mercedes vurderer også å selge en fabrikk i Frankrike, hvor kommende EQB etter planen skulle produseres. Hvis den flyttes "hjem" til Tyskland, blir det i så fall til fabrikken i Rastatt, hvor EQA også skal bygges. Dette skaper også utfordringer.

EQA tar utgangspunkt i populære GLA, som også leveres som ladbar hybrid. Ambisjonen til Mercedes er at EQA skal appellere til de som ønsker seg en kompakt familie-SUV.

Vi i Broom så konseptbilen første gang på bilutstillingen i Frankfurt i 2017. Da ble den vist som en tredørs kombi, og mer som en en elektrisk utgave av A-Klasse.

Nå blir alle bilene deres elektriske

Første gangen vi så konseptet var det en kombi. Men nye Mercedes EQA blir en SUV.

Vokser mest i verden

Underveis har det gått rykter om at Mercedes har endret dette til at EQA skulle bli en kompakt SUV. De ryktene kunne bilder av EQA på vintertest tidligere i år bekrefte.

Overgangen fra kombi til SUV gir mening på flere plan. For det første er markedet for kompakte SUV-er nå det som vokser mest verden over. Denne biltypen er veldig aktuell og tiltrekker seg mange kunder som i dag kjører større biler. Det er også generelt høyere avanse på disse modellene.

Dessuten er det enklere å få inn batterier i en høyreist bil, i og med at batteripakken ligger lavt i bilen.

Avduket: Dette blir en vanvittig superbil

Ryktene sier rekkevidde på rundt 400 kilometer. Kanskje blir det også flere utgaver, med ulik størrelse på batteripakkene.

Tre nye elbiler i 2021

Konseptversjonen ble for øvrig vist med en batteripakke 60 kWt, og rekkevidde på 400 kilometer.

Ryktene sier at EQA skal ha to elmotorer, plassert på hver sin aksling, noe som betyr permanent firehjulsdrift. Samlet effekt er 270 hk, mens dreiemomentet er på 500 Nm. Det kombinert med firehjulstrekk skal sørge for at 0-100 km/t er unnagjort på rundt 5 sekunder. Dette er enn så lenge ikke bekreftet av Mercedes.

Hvis det ikke blir forsinkelser på øvrige modeller, betyr det som nå skjer at Mercedes skal lansere hele tre nye elbiler i 2021. EQA, EQB og EQS.

