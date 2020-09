Stadig strengere utslippskrav, gjør at verdens bilprodusenter må omstille seg. Derfor har vi også sett en enorm vekst av hybridbiler og rene elbiler de siste årene.

Det er ingen hemmelighet at elbiler er svært positive for de lokale utslippene. Men i det globale bildet, er det hele litt mer nyansert enn som så.

Blant annet knyttes det store CO2-utslipp til produksjonen, særlig av batteripakkene. En annen faktor er alle landene hvor bilene får strøm fra ikke-fornybare energikilder, som kull og gass.

Til avisen The Telegraph, uttrykker toppsjefen i Polestar, Thomas Ingenlath, et ønske om at bilprodusentene skal være ærlige om utslippene knyttet til elbilproduksjon.

– Vi må være ærlige

Ingenlath mener det er umoralsk å fortelle kundene at elbilene er helt rene.

Det skriver han til The Telegraph, under tittelen «Bilprodusentene må være ærlige: Selv ikke elbiler er rene».

Polestar understreker selv at de som produsent har som mål å bli den mest transparente aktøren i dagens bilindustri.

– Bilprodusenter har tidligere ikke vært tydelig nok med kundene på hvordan produktene de selger påvirker miljøet. Det er ikke godt nok. Vi må være ærlige, uansett hvor ubehagelig det måtte være, sier Ingenlath.

Toppsjef i Polestar, Thomas Ingenlath, ønsker mer åpenhet om utslippene knyttet til elbil-produksjon.

Store CO2-utslipp under produksjon

Ved bruk av egne analyser, har Polestar avdekket at den nye elbilen Polestar 2, forlater fabrikken med et karbonavtrykk på totalt 26 tonn.

Sammenlignet med en tilsvarende Volvo XC40 med forbrenningsmotor, har elbilen et langt høyere CO2-utslipp i produksjonsfasen, grunnet høyt energikonsum i produksjon av batteriet.

Mens produksjonen av en Volvo XC40 med fossilmotor har et karbonavtrykk på 14 tonn, er tilsvarende tall for Polestar-elbilen 24 tonn. Altså er CO2-utslippene fra elbilproduksjonen nesten dobbelt så høye.



Som kakediagrammet viser, står batteriproduksjonen for store deler av utslippene på Polestar 2.

Må kjøre 78.000 kilometer

Polestar har også publisert det såkalte «balansepunktet» for Polestar 2. Det viser hvor langt du må kjøre elbilen før karbonavtrykket blir mindre enn en fossilbil.

Hvor lade-strømmen kommer fra, har mye å si på det totale CO2-regnskapet. I Norge har vi 98 prosent fornybar energi, derfor kommer vi naturligvis godt ut på dette området.

Tallene tar utgangspunkt i en livsløpsanalyse, som omfatter utslipp fra materialproduksjon, bilproduksjon og logistikk, bilens bruksfase og avhending.

Ut fra en global elektrisitetsmiks, er det først etter 112.000 kjørte kilometer, at de totale CO2-utslippene blir lavere på elbilen kontra XC40 med fossilmotor.

Basert på europeisk elektrisitetsmiks er tallet 78.000 kilometer.

Med andre ord: Før du har passert 78.000 kilometer i Polestar 2, slipper du ut mer CO2 enn naboens fossilbil, ifølge livsløpsanalysen.

Dersom du utelukkende lader bilen med vindkraft er tallet 50.000 kilometer.

Før du passerer 78.000 kilometer i Polestar 2 (basert på europeisk elektrisitetsmiks), slipper en Volvo XC40 med fossilmotor ut mindre CO2.

På vei mot klimanøytralitet

Polestar understreker at de legger ned mye arbeid i å forsikre seg om at mineralene som brukes i batteriene, utvinnes på en ansvarlig måte, med full respekt for menneskerettighetene og minimal forurensning.

– Budskapet er tydelig; elektriske biler tilbyr en vei mot klimanøytralitet, og vi kommer til å bruke innsikten fra denne rapporten til å nå det målet, sier Ingenlath.

Produksjonen av Polestar 2 er i gang for fullt.

Polestar peker på den urovekkende mangelen på åpenhet i industrien som i dag gjør det umulig for kunder å sammenligne klimapåvirkningene ulike biler har.

Et betydelig problem er at bilprodusenter bruker ulike kalkuleringer for «Life Cycle Assessments», altså livsløpsanalyser. Polestar deler derfor hele sin metodologi og etterspør nå mer åpenhet og transparens fra andre produsenter.

– Fragmentering vil bare føre til forvirring. Bilprodusenter må stå sammen om å være mer transparente, sier Fredrika Klarén, ansvarlig for bærekraft hos Polestar.

– Vi i Polestar mener at vi, som en industri, kan hjelpe kunder å ta riktige valg, avslutter hun.

Det begynner å rulle mange Polestar 2 på norske veier. Dette er riktignok en svensk pressebil.

Her er vårt førsteinntrykk av nye Polestar 2: