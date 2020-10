Det billigste fårikålkjøttet vant

TV 2 hjelper deg har testet høstens ferske fårikålkjøtt, og forskjellene er overraskende store – både på smak og kjøttkvalitet.



Sammen med kokker og matskribenter har vi testet kvalitet og smak på seks ulike produkter med ferskt fårikålkjøtt av lam fra de største butikkjedene.

– Det er stor variasjon mellom disse fårikålene, konkluderer vår smaksjury. Og det er slett ikke den dyreste varianten som stikker av med det høyeste terningkastet.

Velg ditt perfekte kjøtt Den viktigste jobben for å sikre deg ditt perfekte fårikålmåltid, gjør du allerede når du velger pakke i butikken. Kjøttfagansvarlig Bjørn Tore Teigen i Matprat.no råder deg til å studere kjøttet nøye mens det ennå ligger bak plasten. – Hvis du liker mye smak, må du kjøpe fårikålkjøtt med litt fett på. Jo mer fett, jo mer smak blir det både på kjøttet og i sjyen. – Ønsker du derimot en magrere fårikål med mildere smak, skal du se etter leggstykker. Du kan også kjøpe bog eller lår i skiver og lage fårikål av det. Det blir fortsatt mørt og godt, men med mindre av den kraftige fåresmaken.

Her er produktene vi har testet:

First Price

Folkets

Gilde

Henriettes

Nordfjord

Xtra

Kokkenes favoritt

Kokkene Trine Roberts Bjørnbakk og Rowan Brown fra 4Service starter testen med å gi karakterer til det rå fårikålkjøttet. De vurderer utseende, lukt, utvalget av stykker i pakken, konsistens og forholdet mellom kjøtt, fett og bein.

Deres favoritt er kjøttet fra Gilde, mens Henriettes får bunnkarakter.

– Gode kjøttstykker som lukter ferskt og fint. Fin farge, og jevn fordeling mellom kjøtt, bein og fett, er Bjørnbakks dom over Gilde-kjøttet.

– Litt blassere farge, og den lukter ikke fullt så ferskt. Denne ville ikke jeg kjøpt, konkluderer Brown om Henriettes fårikålkjøtt.

KVALITETSFORSKJELL. Kokkene Rowan Brown og Trine Roberts Bjørnbakk konstaterer at det er stor variasjon på fårikålkjøttet. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Billig og bra – dyrt og dårlig

Til å smake på kjøttet får vi med oss tre erfarne matskribenter: Helle Øder Valebrokk, som står bak matbloggen Helleskitchen, Jan Henrik Syversen, også kjent som Gladkokken, og sommelier og kokebokforfatter Sara Døscher. Deres dom teller to tredeler av sluttresultatet i testen.

Trine og Rowan tilbereder alle seks produktene på akkurat samme måte – uten å vite hva som er i de forskjellige grytene – før smaksjuryen får kjøttet servert og setter i gang med smakingen.

Nordfjord-kjøttet fra REMA 1000 har testens laveste kilopris og faller umiddelbart i smak.

– Veldig mørt kjøtt, med mye smak og herlig struktur, som samtidig har bra balanse mellom kjøtt og fett, mener Sara Døscher.

– Jeg blir glad av denne. God smak og god konsistens. Dette er den porsjonen jeg skal spise opp når vi er ferdige med testen, istemmer Gladkokken.

Med terningkast fem ender Nordfjord dermed opp som testvinner.

Henriettes fårikålkjøtt fra Coop, som koster 20 kroner mer per kilo og er testens nest dyreste produkt, får derimot tommelen ned fra panelet. Akkurat som det fikk hos kokkene.

– Kjøttet fremstår som ganske tørt, og fargen er veldig blek. Jeg syns ikke denne fremstår som veldig fersk, og det smaker mer sau enn lam, mener Valebrokk.

– Den er grå og trevlete. Nei, dette er ikke den biten jeg håper på når jeg tenker på fårikål, sier Døscher.

Totalt ender Henriettes dermed opp med en svak toer på terningen, noe som gir en klar sisteplass i fårikåltesten.

FINNER VINNERKJØTTET: Sara Døscher, Jan Henrik Syversen og Helle Øder Valebrokk har smakt på høstens ferske fårikålkjøtt. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Store variasjoner

Smaksjuryen mener i det hele tatt at det er overraskende store smaksforskjeller mellom porsjonene de har foran seg. Et annet merke som vekker begeistring, er Folkets fårikål fra NorgesGruppen. Kjøttet ender opp med en sterk firer på terningen og andreplass i testen.

– Veldig fin struktur på kjøttet og masse god smak av lam, konkluderer juryen.

På tredjeplass totalt havner First Price-kjøttet, som sammen med testvinneren har den laveste kiloprisen. Juryen stusser imidlertid over smaken.

– Konsistensen er fin, men det smaker rart og ubestemmelig. Jeg ville ikke gjettet i en blindtest at dette var fårekjøtt, mener Valebrokk.

Kjøttet fra Gilde var kokkenes favoritt, men ender opp med et svakt terningkast fire og fjerdeplass i testen. Smaksjuryen finner lite å begeistre seg for.

– Det er mørt og pent, men litt kjedelig i smaken, mener Gladkokken Jan Henrik Syversen.

– Veldig nøytralt. For dem som ikke liker lammesmaken, er det perfekt, legger Valebrokk til.

På nest siste plass, med terningkast tre, ender Xtra-kjøttet fra Coop. Her er det først og fremst fettmengden som får juryen til å steile.

– Her er det mye bein, veldig mye fett og nesten ikke kjøtt. Det er ikke veldig fristende, slår Syversen fast.

Overrasket testtaper

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, som selger testtaperen Henriettes, kommenterer resultatet slik:

– Vi er overrasket over testresultatet. Henriettes skal være av beste kvalitet, og har gjort det bra i tidligere tester. Samtidig vet vi at ferskt lammekjøtt kan variere noe i smak. Om pakken har fått mye lys kan kjøttet også få en gråfarge, og et magert lam vil kunne virke tamt og tørt.