– Nordavind spiller uten tvil Norges kjedeligste Counter-Strike

Johann «Saasinho» Saasen leder et kaotisk Bifrost inn mot hovedkampen i Telialigaen, men legger ikke skjul på at oppgjøret bør gå i deres favør.

Fjerde runde av Telialigaen Counter-Strike starter i kveld, og vi blir vitne til to lag som ligger hakk i hæl på nedre del av tabellen. Begge lag har alt å spille for i det vi går inn i en tre ukers pause etter ukens runde, og ingen har ambisjoner om å befinne seg noe sted under topp 4.

Nordavind hadde en god start på sesongen, men har dabbet av i de siste to rundene, mens Bifrost har holdt en stabil, men kaotisk form fra starten av.

- Ingen andre enn oss selv kan bryte oss ned mentalt

Tre runder har blitt spilt, og Bifrost er et lag som har vært påskrudd gjennom hver eneste runde, med tre uavgjort resultater.

Laget fikk en kaotisk start på sesongen med to spillerbytter samme uke som første runde gikk av stabelen. Johann «Saasinho» Saasen forteller at laget har blitt langt ifra hva han så for seg på bakgrunn av byttene.

– Vi har et lag som ingen kan bryte mentalt, de eneste som kan det er oss selv. Vi har mange individuelt gode spillere, men vi mangler så forbanna mye rutine. Dessverre har vi ikke fått lagt ned noe særlig tid siden sesongen startet, så det går mye i fritt spill. Dette gjør at vi spiller bra mot bedre lag, men hakket verre mot dårligere, forteller han.

Bifrost har vist stort potensiale gjennom de første rundene for sesongen, men Saasen mener uten tvil at en endring må skje for at de skal prestere på et stabilt nivå.

Slik spilles runde 4. av Telialigaen Counter-Strike Kl. 19.00

Apeks - Celestial Gaming Fact Revolution - Foxed Gaming

Domino esport - 777 Esports Oilers esport - STB Momentum Kl. 20.30: TV-kampen

Bifrost - Nordavind

– Vi har dessverre ikke hatt en eneste trening hele denne uken grunnet jobb og konflikter innad i laget, noe jeg er lei. Så jeg er evig takknemlig for at vi får en tre ukers pause etter denne kampen til å enten løse ting eller bygge opp en femmer som faktisk legger ned tiden, forteller en opprørt Saasen.

Til tross for diverse konflikter i laget, har Saasen fremdeles ingen tvil om at ukens hovedkamp kommer til å gå i Bifrost sin favør.

– Vi møter et Nordavind som var i skyene på starten av sesongen, men etter det har de blitt overkjørt. For meg er det kanskje ikke så overraskende når alt de gjør er å holde vinkler og ber om at ting skal gå i deres favør før de samles mot en av sidene på kartet. De spiller uten tvil Norges kjedeligste CS, forteller Saasen.



– Så lenge vi spiller vårt spill vinner vi uten problemer

Haris «H4RR3» Hadzic, som har hjulpet det norske Nordavind laget i løpet av de siste månedene, forbereder laget på å møte et usikkert Bifrost i kveldens hovedkamp.

Haris «H4RR3» Hadzic (Trener) har stor tro på det skandinaviske Nordavind laget. Foto: Eivind Von Døhlen/Good Game

– Vi tenker ikke så mye over Bifrost, man vet vel aldri helt hvem de stiller opp med, med tanke på at de bytter folk i laget annenhver dag. Vi konsentrerer oss på å spille vårt eget spill, og prøver heller å bli bedre som lag mens vi sanker inn poeng gjennom sesongen, forteller Hadzic.

Nordavind-spilleren, som i det siste har tatt stort initiativ i den norske satsningen, forteller at ambisjonene til laget er å virkelig få vist seg frem gjennom sesongen.

– Gutta vil veldig gjerne komme seg på playoff, og fortsette å delta på diverse online turneringer for å kunne vise oss frem. Samtidig vil man jo utvikle seg som spiller og lag, noe jeg prøver å hjelpe alle på laget med etter beste evne! Vi har ikke hatt optimal oppladning denne uka, men det er ingen unnskyldning for oss. Vi har alltid høye krav til oss selv og vil vinne uansett hva, fortsetter treneren.

Et par tøffe kamper de siste to ukene setter ingen stopper for ambisjonene til laglederen, og Hadzic mener at Nordavind stiller med noe helt spesielt som mange andre lag i Telialigaen for øyeblikket mangler.

– Vi i laget vet vi har gode sjanser til å vinne om vi gjør som vi skal og spiller godt sammen som et lag. Derfor forventer vi definitivt å utfordre de sterkere lagene, og å bli stabile. Hvis ikke kunne vi jo bare mikset oss helt, sånn som mange andre har gjort i Telialigaen de siste 3-4 årene, og tro vi er gode om vi får uavgjort mot et topp 4 lag, avslutter Hadzic.

Kommentatorenes spådommer

TV 2-kommentatorene Leon Andor «Landor» Karlsen og Morten «Zeves» Vollan er nok en gang tilbake med sine spådommer for rundens hovedkamp, og det skal ikke legges skjul på at denne kampen kan bli den vanskeligste å forutse hittil.

Leon "Landor" Andor Karlsen i aksjon for Telialigaen. Foto: Sindre Stien / Telialigaen

– Jeg er veldig usikker på matchen i dag med tanke på hva som foregår i Bifrost leiren. Det blir uansett et veldig tilfeldig lag som spiller sammen og de har henta inn noen individer i siste liten her, uten at jeg skjønner helt hva eller hvorfor. Bifrost har mange flinke individer, så Nordavind må være klare til å bryte ned det som blir en veldig individ-basert spillestil. Det kan fort bli 1-1 nok en gang, men om Nordavind har dagen burde de slå et miks-lag 2-0, forteller Karlsen.

Karlsen slenger også ut sine forventninger til spillerne, og han har virkelig trua på en helt spesiell snikskytter inn mot hovedkampen.

– Jeg har virkelig trua på «sido» denne gangen for Nordavind sin side. Han kommer nok til å brukt snikskytter ferdighetene sine vesentlig mer i denne kampen enn forrige uke mot Apeks, og da vet vi alle hva han kan få til, avslutter Karlsen.

Vollan er enig i Karlsens tanker om kampen.

– Lukter veldig uavgjort for meg. To jevnt gode lag med stort potensiale og ambisjon om en av de fire plassene til sluttspillet. Viktig for begge lag å sanke inn poeng så det ikke blir for stor avstand til toppen av tabellen.

Vollan ser frem til én spesiell duell i kampen.

– Du har jo en rimelig kul duell mellom «Saasinho» og «Sido». Så her forventer jeg at begge spillere presterer bra for hvert sitt lag.