Tannlegen ble dømt til 12 år i fengsel etter at han gjorde dette

Det var mandag forrige uke at tannlege Seth Lookhart (35) fikk straffeutmålingen i Anchorage i Alaska.

Ifølge NBC News, er han dømt for å ha brutt loven hele 46 ganger.

Han er dømt for alt i fra forsikringssvindel, til underslag, tusenvis av ulovlige operasjoner, feiltrekkinger av tenner og for å ha behandlet en kvinne i narkose mens han stod på et såkalt hoverbrett.

I RETTEN: Seth Lookhart avbildet med advokat Paul Stockler under rettssaken i Anchorage i Alaska.) Foto: Loren Holmes/AP

Gikk viralt

I retten ble det vist frem en video fra 2016, hvor Lookhart trekker tannen mens han står på brettet.

Deretter kaster han hanskene og suser nedover gangen på klinikken med hendene i været.

Videoen, som du ser øverst i saken, ble fort kringkastet til kolleger av tannlegen, og deretter gikk den viralt.

Myndighetene fikk nyss om stuntet, og begynte å se nærmere på tannlegens virksomhet.

Sjokkert dommer

I rettssalen langet dommer Michael Wolverton ut mot Lookhart før han ifølge CNN dømte ham til 12 års fengsel og ti års prøvetid:

– Når jeg har gått gjennom dette igjen og igjen, og jeg sitter igjen med dette: Herlighet, du drepte nesten folk.

Dommeren la ut om hvordan Lookhart la pasienter i narkose uten verken kunnskap eller tillatelse til å gjøre dette.

Samtidig stjal han penger fra helseforsikringsordningen Medicaid, og underslo store summer fra samarbeidspartnere.

Årsaken til at Lookhart ofte la pasientene i narkose, var at han da fikk utbetalt mer penger fra Medicaid.

– Hårreisende og sykt

Det var Veronica Wilhelm som var Lookharts pasient da han stod på hoverbrettet og tan trakk tanna hennes.

– Du må være ganske narsissistisk og full av deg selv, hvis du tror at du kan trekke tanna til noen mens du står på et hooverbrett, sa hun i retten.

Lookhart beklager sine handlinger. I retten sa han at han var «ute av kurs».

– Når jeg ser meg tilbake, kan jeg ikke si nøyaktig når jeg begynte å gå ut av kurs. Selv om jeg ikke tviler på at jeg var i stand til å gi omsorg og lindre smertene til mange mennesker som var i nød, vet jeg at jeg skulle ha, og burde ha, hatt bedre disiplin og fokus mens jeg jobbet for pasienter som jeg var glad i, sa han.

Han ba også om en ny sjanse.

– Jeg har forandret meg. Jeg vet at jeg ville vært den beste versjonen av meg selv, og i stand til å forsørge familien min og tjene samfunnet hvis jeg fikk privilegiet med en ny sjanse i livet, rett til å praktisere tannbehandling, og bo med de jeg elsker, sa han.

Han ble ikke hørt. Dommer Wolverton beskrev Lookharts handlinger som «hårreisende, narsissistisk og sinssykt».

– Du fortjener en en dyr lærepenge, sa han.