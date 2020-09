Oslo innfører nye koronatiltak

Det bekrefter helsebyråd Robert Steen (Ap) til TV 2.



Han vil ikke si hva slags tiltak det er snakk om.



Men til Dagsavisen henviser han til uttalelser han ga til NTB før helga om at det er naturlig å se til Bergen og tiltakene som ble innført der.

Tiltakene blir presentert på en pressekonferanse klokken 15.

Smittevern-SMS

Mandag formiddag sendte Oslo kommune ut en SMS til innbyggerne sine hvor det sto følgende:

«Oslo trenger din hjelp. Hold 1 meter avstand. Bruk munnbind ved trengsel. Syk? Bli hjemme. Unngå buss, trikk og bane hvis mulig. Gjør det for Oslo».

I SMSen har de også lenket til kommunens nettsider om koronaviruset.

– Bakgrunnen for at vi valgte å sende ut SMS er at Oslo har hatt økende smittetall den siste tiden. De aller fleste har nok nå oppfattet smittevernsreglene, men vi må likevel gjøre det vi kan for å nå ut til alle, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i en epost til TV 2.

Hun sier at rådene i SMSen ikke kan gjentas for ofte.

Alle som befinner seg i Oslo eller ankommer i løpet av det neste døgnet, vil motta meldingen.

Sist Oslo kommune sendte ut en slik SMS var 19. mars.

Oslo er markert som rødt som følge av økningen av koronatilfeller. Det innebærer at samtlige 15 bydeler har nå et smitteomfang på over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Bydel Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene er hardest rammet med over 100 smittede per 100.000 innbyggere.

Bergen-tiltakene

Et av tiltakene som Bergen innføre, var at antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer, reduseres. På private sammenkomster kan det maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Et annet tiltak var at gjester på restauranter og skjenkesteder legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede. Alle ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal ha det.