Sara (31): – Jeg ville vise meg naken for å vise hvor sårbare vi er

Utenfor Olje- og energidepartementet tagget aktivistgruppa Extinction Rebellion ned to vinduer. «+ 4 °» stod det på det ene og «CO2» med et kryss over på det andre.



En ung kvinne satte seg deretter ned foran departementet mens en medaksjonist helte olje utover hennes nakne kropp.

– Vi har ingen tid å miste. Vår generasjon er nakne og sårbare i klimakrisen. Vi trenger en grønn omstart nå, ble det sagt under appell.

– Ville vise sårbarheten

AKSJONIST: Sara Vandermoer har vært medlem av Extinction Rebellion i ett år. Foto: Fanny Bu / TV 2

Like etter appellen satt 31-åringen og skalv.

– Det skulle jo bli 20 grader i dag, men nå er det faktisk ganske kaldt, sier Sara Vandermoer (31) mens hun tuller seg inn i et håndkle.

Hun jobber til vanlig i turistindustrien, og har vært medlem av Extinction Rebellion i ett år.

– Det er kanskje litt selvmotsigende at jeg jobber med turisme, og jeg føler ikke at jeg har plassen min der. Industrien kan sikkert bli miljøvennlig på sikt, men den er ikke det slik det er nå, sier 31-åringen.

Vandermoer forteller at hun ønsket å vise seg naken for å skape oppmerksomhet rundt klimakrisen.

– Jeg ville vise meg naken for å vise sårbarheten mennesket og naturen har overfor klimakrisen. Den mektige oljeindustrien ødelegger alt liv på jorden, og vi må begynne å ta vare på naturen vi har igjen, sier hun.

ARRESTERT: Også utenfor Olje- og energidepartementet ble flere av aksjonistene pågrepet til jubel fra resten av gruppa. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Vi beklager

Aksjonisten forteller at gruppa mener de må gå hardt til verks ettersom folk ikke har fått opp øynene for klimaforandringene.

– Mitt mål er å rette oppmerksomheten mot klimakrisen. Det er mange som ikke føler på alvoret ennå selv om det er brann, flom og is som smelter i rekordfart. Vi tar tar det ikke på alvor fordi vi ikke kan kjenne det på kroppen ennå, sier hun.

– I tillegg til at aksjonene er til hinder for folk, bruker også politiet mye ressurser. Hvorfor kan dere ikke demonstrere innenfor lovens grenser?

– Vi beklager at det får konsekvenser. Samtidig vil det få mye større konsekvenser om vi lar klimakrisen fortsette. Det er ikke uten grunn at det kalles en krise, sier hun.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Olje- og energidepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Åtte pågrepet

I forbindelse med aksjonen ble totalt åtte personer pågrepet ettersom de ikke etterkom politiets pålegg om på fjerne seg fra stedet.

– To av dem hadde tatt seg inn i bygget, men politiet fikk raskt kontroll på disse, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Selv om politiet roser demonstrantene for at aksjonene har gått fredelig for seg, skulle de ønske de kunne bruke ressurser på andre ting.

– Det har ikke vært noe problem å håndtere aksjonene. Selv om de ikke hører på politiet er de ikke fysisk utagerende. Samtidig skulle vi ønske de kunne holdt seg til en demonstrasjon som ikke hindrer allminnelig ro og orden. Vi skulle ønske vi slapp å gå til pågripelse, sier han.