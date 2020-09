Elev i ulykke på skoletur – hentet av luftambulanse

En elev er hentet med luftambulanse etter at vedkommende falt ned fra et tre under en skoletur i Agder mandag.

Politiet fikk melding om ulykken som skjedde på Bugdøy i Farsund i Agder klokken 11.28.

Politiet opplyser at et barn i tenårene har falt ned fra et tre og at hendelsen skjedde under en klassetur.

– Barnet er hentet med luftambulanse og flydd til Stavanger Universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet.

Pårørende er varslet, mens skolen følger opp elever og ansatte.