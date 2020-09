Mæland om dronetrusselen: – Ny kriminalitet i enorm utvikling

egneogså Med droner som våpen, stanset miljøaktivister 19. desember i 2018 flyoperasjoner som berørte 140 000 passasjerer ved Gatwick flyplass utenfor London.

I fjor ble Avinor varslet om 40 dronehendelser som påvirket trafikkavviklingen ved flere norske flyplasser, og 17. mai i år stanset politiet to utenlandske amatørfotografer som fløy droner nær slottet i Oslo.

– Samtidig så må vi også være åpne for å tenke risikoscenarier som per i dag fremstår som utenkelig, sa prosjektleder Jan Otto Johnsen ved Oslo-politiets antidronegruppe til TV 2 tidligere i høst.

Hendelsene i Norge har i hovedsak vært et resultat av uvettig bruk av droner, som man antar at det finnes over 450 000 av her i landet. Det handler oftest om brudd på regelverk, som oftest gjennom flyvning innenfor sikkerhetssonen på fem kilometer rundt landets flyplasser. Så langt i år er 13 saker anmeldt til politiet av Avinor nasjonalt. Alle sakene er ikke påtaleavgjort.

- Regjeringen leverer ikke!

For ett år siden stilte Senterpartiets Emilie Enger Mehl et begrunnet spørsmål om en økende dronetrussel til justisministeren.

– Regjeringen har ikke levert på å bygge opp en god beredskap mot dronetrusler. Derfor utfordret jeg justisministeren, sier hun til TV2.

STRENGERE TILTAK: Senterpartiets Emilie Enger Mehl etterlysere en sterkere nasjonal satsing på antidronetiltak. Foto: Nils Ole Refvik

Et år et gått og Mehl besøker droneforskersenteret på NORCE Norsk Forskning i Tromsø.

– Vi har fortsatt ikke fått på plass deteksjonsmidler eller mulighet til å ta ut droner hvis det skulle oppstå en trussel, sier hun og viser til andre konsekvenser av ulovlig droneflyging.

– En liten drone kan eksempelvis stanse en livsviktig luftambulansetransport, og slike eksempler kan vi ikke overse.

Viktig dronesatsing i politiet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er ikke enig i påstanden om det ikke har gjort noe i regjeringens regi. Hun mener Mehl ikke har fulgt med i timen, og viser til politiets dronesatsing som ledes fra Oslo politidistrikt.

– Et viktig prosjekt, men ikke det eneste. Det er ikke alt jeg kan snakke åpent om.

Vi stiller spørsmål om hva de kunne ha gjort om dronene over Oslo på nasjonaldagen var elementer i et terroranslag til flyoperativ leder Nils Håheim-Saers ved NORCE Norsk Forskning i Tromsø.

Nils Håheim-Saers etterlyser et bedre og bredere nasjonalt samarbneid for å møte dronetrusselen. Foto: Nils Ole Refvik

– Etter mitt syn så hadde de i praksis ingen mulighet dersom motstanderen hadde planlagt det, og vært ondsinnet kriminell, sier han.

Her er Mæland enig.

– Ja, dette er en form ny kriminalitet hvor det skjer en enorm utvikling. Den utviklingen må politiet følge opp. De må ha nytt utstyr, økt kompetanse og vi må endre lovverket, sier hun og viser til at også forsvaret og Avinor skal samarbeide for å møte dronetrusselen men uten å ville konkretisere dette nærmere.

Ønsker bedre, og bredere samarbeid

Håheim-Saers etterlyser et bedre og bredere samarbeid der også sivile norske dronekapasiteter trekkes inn. Dette understrekes gjennom en artikkel i Dronemagasinet der det framkommer at politiets tilgang til relevant utstyr for å kunne jamme droner er begrenset, og at politiet ikke har hjemler eller egne ressurser til å oppdage eller ta ut droner man tror kan representere en trussel.

– Primært må vi begynne å trekke i lag, dernest se på hvilken måte skal vi sikre hva i samfunnet. Jamming og andre elektroniske mottiltak mot droner i ondsinnet bruk, vil jeg sammenligne med å bruke snøkanon mot kampfly, sier Håheim-Saers.