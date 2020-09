Varsler nye tiltak for 6,1 milliarder

– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling, og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tiltakene summerer seg til 6,1 milliarder kroner i 2020. Samtidig blir anslagene nedjustert både for utbetalinger via folketrygden og for enkelte av ordningene som er innførte tidligere i år.

De koronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 beløper seg til sammen til om lag 125 milliarder kroner, inkludert forslagene som er lagt frem i dag. I tillegg kommer økte kostnader til dagpenger og sykepenger, samt lavere skatteinntekter.