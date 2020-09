Meklingen i gang – 13.000 elektrikere klare for streik

Over 5.500 elektrikere står klare til å legge ned arbeidet dersom det ikke bli oppnådd enighet med arbeidsgiverne under meklingen det neste halvannet døgnet.

Over 5.500 elektrikere og 891 lærlinger i nesten 100 bedrifter sto klare til å gå ut i streik da EL og IT Forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo satte seg ned hos Riksmekleren mandag formiddag. De har frist på seg til midnatt natt til onsdag med å komme til enighet. Klarer de ikke det, kan streiken være et faktum fra klokka 7 onsdag morgen.

I ytterste konsekvens vil alle forbundets over 13.000 medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) legge ned arbeidet hvis streiken blir langvarig.

– Det er etablert enighet om rammen for oppgjøret, men på andre av forbundets prioriterte områder, som bedre vilkår for medlemmer på reise og inn- og utleie, har det ikke vært mulig å bevege Nelfo, sa leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet før helga.

