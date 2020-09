Frank Bakke-Jensen utvevnt som ny fiskeridirektør: –Jeg er veldig glad

Det bekrefter han til TV 2.

– Ja, jeg har fått jobben og er veldig glad. Jeg ble spurt om jeg kunne være aktuell for stillingen, og etter å ha tenkt på det, fant jeg ut at det ville jeg, sier Frank Bakke-Jensen til TV 2.

Avisen iTromsø omtalte saken først.

Vil sitte ut tiden

Bakke-Jensen tiltrer stillingen høsten 2021. En vikar vil sitte i fiskeridirektør-stillingen frem til da.

Forsvarsministeren er valgt til Stortinget frem til neste høst, og Bakke-Jensen skal sitte ut tiden. Han har takket nei til gjenvalg neste høst.

– Da er bordet ryddet, sier han.

– Sjømatnæringen står meg nær



Hans siste stilling i det sivile liv var innenfor fiskerinæringen. Han har vært Høyres fiskeripolitiske talsmann i seks-syv år.

– Sjømatnæringen står meg nær. Den viktigste gaven Norge kan gi verden er kunnskap om produksjon av mat fra havet på en bærekraftig måte. Her ligger utfordringen som gjorde at jeg valgte å søke, og hvorfor jeg er glad for å ha fått stillingen.

Bakke-Jensen forteller at han fra han tiltrer i stillingen vil pendle mellom Tromsø og hans nye jobb i Bergen.