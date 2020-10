– Her må alle stemme på Joe Biden

Fabrikkruinene står som monumenter over svunnen storhet, fra den gang Scranton i Pennsylvania var en av USAs mest velutviklede gruvebyer.

RUSTBELTET: Nedlagte fabrikker forfaller i Joe Bidens fødeby Scranton i Pennsylvania. Foto: Fredrik Græsvik

Her bodde demokratenes presidentkandidat Joe Biden som liten gutt. Da økonomien kollapset på 1950-tallet ble mange tvunget til å flytte vekk for på finne seg jobb. 10 år gamle Joe Biden og familien flyttet til Delaware. Men Biden reiste ofte tilbake til Scranton og tilbragte feriene sine her.

BIDENS BARNDOMSHJEM: I dette lyseblå huset vokste Joe Biden opp. Foto: Fredrik Græsvik

– Biden er en god mann

Selv om Donald Trump også har sine tilhengere her, ser Biden ut til å være den absolutt foretrukne kandidaten i høstens presidentvalg.

I Bidens gamle nabolag har Pat McMullen snart lest seg gjennom den siste biografien om Kennedy. McMullen vet hvem han skal stemme på.

– Biden. Du må det når du bor i Scranton, spøker han, og legger til at han skal stemme på Biden fordi han mener han er en god mann.

STEMMER PÅ BIDEN: Som svært mange andre i Scranton, vil Pat McMullen gi sin stemme til Joe Biden i høstens presidentvalg. Foto: Fredrik Græsvik

Og det mener også flertallet av amerikanske velgere, ifølge meningsmålingene.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 42,9 prosent for Trump, ifølge NTB.

Lei Trumps løgner

Pat McMullen er, som svært mange andre amerikanske velgere, lei av presidentens mange tusen dokumenterte løgner. Men han er også lei av å høre at fire nye år med Donald Trump er ensbetydende med nasjonens undergang. Han stoler på at systemet holder Trump i sjakk.

– Jeg syns alle politikerne overdriver. Det kommer til å gå bra. Vi kommer ikke til å forsvinne, ingenting kommer til å eksplodere. Alt kommer til å gå bra, sier han.

McMullen liker folk som snakker rett fra leveren, og der syns han den sittende presidenten er bedre enn sin utfordrer fra Scranton.

– Det er den ene tingen jeg respekterer Trump for, det at han sier det andre politikere ikke sier.

Men 3.november går stemmen hans likevel til «Scranton-Joe».