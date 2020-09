Her tar programlederen til tårene av Funkyfam

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sesong to av Funkyfam har straks premiere, og det ble tårevått for programleder Marte Bratberg da hun fikk en smakebit av serien.

Den nye sesongen av Funkyfam har premiere i oktober og byr på flere spennende øyeblikk sammen med familien fra Ålesund.

God kveld Norge-programleder Marte Bratberg ble rørt til tårene av sesong to.

– Det ser ut som de har det veldig tøft, sier Bratberg.

– Jeg kommer til å gråte så mye til denne sesongen - åpenbart, legger hun til.

Rørende møte i Afrika

Andre sesong inkluderer mer av brødrene til Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og hennes mor, Trude Vasstrand.

I serien får seerne blant annet ta del i Noah Menozzi Vasstrand sin russetid under koronapandemien og bruddet mellom Silas Massa Vasstrand og Idol-deltaker Victoria Andersen.

I denne sesongen reiser også Funkyfam til Rwanda for å besøke fadderbarnet til Jørgine.

Det ble et sterkt møte for treningsbloggeren, og i et innlegg på Instagram skriver «Funkygine»:

– Jeg har aldri vært så overveldet, følt så sterkt for å gjøre noe, hatt så dårlig samvittighet, blitt så godt tatt imot, fått så mange klemmer, smilt og grått, ledd og vært fortvilt. På en gang.

Donasjon og dans

Serien byr også på klipp «behind the scenes» av prisutdelinger og «Funkygine» sitt opphold under danserealityen Skal vi danse, der hun kom på andreplass.

– Det er jo bare en som kan vinne og i dag ble det ikke oss, så det var vi forberedt på at kunne skje, sa Jørgine til God kveld Norge etter konkurransen da.

SKAL VI DANSE: Funkyfam tar seerne med bak kulissene under Skal vi danse 2019 da Jørgine Massa Vasstrand deltok. Foto: Espen Solli / Tv 2

Sesongen gir oss også et tilbakeblikk til da «Funkygines» datter Filippa (11) valgte å barbere av alt håret sitt. Håret ønsket hun å donere til en annen jente på samme alder med en hårsykdom.

– Jeg vil gi bort håret mitt til noen som trenger det, sa Filippa til sin mor.

En stolt Vasstrand delte hendelsen på Instagram, slik at de kom i kontakt med en jente på samme alder som Filippa som ønsket håret til en parykk.