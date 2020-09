Ber om at kollektivfeltene åpnes under busstreiken

Frps Bård Hoksrud mener Statens vegvesen bør åpne opp kollektivfeltene under busstreiken. – Det er meningsløst at ett kjørefelt står nærmest tomt, sier han.

– Jeg mener at Statens vegvesen bør åpne opp for ordinær trafikk i kollektivfeltene i Oslo så lenge busstreiken varer, sier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Søndag gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik. Samtlige by- og regionbusser er tatt ut i streik. Kollektivselskapet Ruter kjører ingen busser i Oslo og Akershus, og det er også stans i busstrafikken hos kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk i Buskerud og Østfold.

Hoksrud mener en åpning av kollektivfeltene vil kunne lette presset på trikk, bane og tog nå som ikke bussene går.

– Det er meningsløst at ett kjørefelt står nærmest tomt, mens det er kork i de andre feltene, sier han.

Hoksrud viser også til at overfylte tog og trikker vil være uheldig mens vi er inne i en pandemi.

NTB har vært i kontakt med Ruter og Statens vegvesen som begge melder om normal trafikk på veiene og øvrig kollektivtransport mandag morgen.

– Jeg ser ingen grunn til at det skulle være noe å tape på dette. Det er et enkelt praktisk grep, som du stanser idet streiken er over, sier Hoksrud.