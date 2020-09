– Hvis han fikser det, vil han starte oftere enn forventet

– Han var ikke malplassert. Jeg tror det var en overraskelse for alle at han startet, for Zidane sa at han kanskje ikke var på sitt beste fysisk, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

Ødegaard fikk spille 70 minutter før han ble erstattet av Casemiro. Drammenseren spilte i en tierrolle foran Luka Modric og Toni Kroos på midtbanen.

– Ikke hans beste posisjon

Det var en ny midtbanekonstellasjon fra Real Madrid-trener Zinedine Zidane. Har har som regel brukt Casemiro i den dype rollen med Modric og Kroos foran seg. Balagué tror at Zidane ville prøve noe nytt mot Real Sociedad.

– At han erstattet Casemiro, var kanskje den største overraskelsen. Han erstattet ham ved å bruke både Kroos og Modric som dype midtbanespillere. Så plasserte han Ødegaard i en posisjon hvor jeg ikke er sikker på om han er på sitt beste: Med ryggen mot mål. Jeg mener at han må spille med målet foran seg, for når han bruker ham så høyt i banen, mister han kanskje noen av mulighetene sine, sier Balagué.

Ødegaard ble brukt tett opp mot lagets toppscorer, Karim Benzema. Balagué mener at drammenseren kombinerte bra med den franske stjernespissen.

– Én ting Zidane trakk frem, var at de burde vært bedre på den siste pasningen. Hvis Ødegaard fikser det, vil vi få se ham i startoppstillingen oftere enn forventet, sier han.

Dette skriver avisene

På spillerbørsene i Spanias to største sportsaviser, Marca og AS, får Ødegaard karakteren én på en skala der tre er best. Fem Real-spillere fikk to i Marca og resten én.

Hos AS krediteres to av Ødegaards medspillere (keeper Thibaut Courtois og midtstoppet Rapael Varane) tre, fire stopper på karakteren to og fem mann gis en ener.

Statistikken fra kampen viser at Ødegaard hadde 46 pasninger totalt og at 36 av disse kom fram til en medspiller.

– Forventningene til Martin er veldig store, sier Balagúe.

– Det lille han gjør blir fremhevet med håp om at det er noe han kan bygge videre på. Det er ingen som forventer at han skal starte hver gang – derfor var det en overraskelse – men det er også ganske klart at alle sier at potensialet hans ikke har noen grenser, fortsetter TV 2s La Liga-ekspert.

Balagué er sikker på at Ødegaard kommer til å få flere sjanser.

– Alle vil bli brukt. Så på slutten av sesongen vil det avhenge av den fysiske formen, men også hvordan ting har fungert og om han har kombinert bra med Benzema, poengterer han.

Neste mulighet for Ødegaard til å vise seg frem for Real Madrid er kommende lørdag. Da venter Real Betis borte for «Los Blancos.»