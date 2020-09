Limte seg fast til departement utkledd som laks: – En hån

Mandag morgen ble 32 aksjonister fra Extinction Rebellion arrestert etter at de hadde lenket seg fast med jernrør i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate i Oslo. Aksjonistene sperret gaten og blokkerte trafikken, mens politiet jobbet intenst med å løse opp demonstrasjonen.

Like før klokken 11.30 mandag aksjonerte gruppa igjen, denne gangen mot Nærings- og fiskeridepartementet.

Tre aksjonister fra gruppa, utkledd som laks, limte seg fast i inngangspartiet.

– Vi håper at de blir arrestert, sier aksjonist Cinta Hondsmerk fra Extinction Rebellion.

ANSATT: En ansatt ankommer departementet mens aksjonen pågår. Foto: Fanny Bu / TV 2

Mot oppdrettsnæringen

Klimaaktivistene Extinction Rebellion omtaler seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen.

Denne spesifikke aksjonen er rettet mot oppdrettsindustrien.

– Vi er imot oppdrett ettersom det gir en negativ miljøeffekt og er uetisk. Oppdrettsnæringen i Norge er vår skrekkhistorie. Det er så mange negative sider ved denne, sier Hondsmerk.

– Hva er årsaken til at dere håper at aksjonistene blir arrester?

– Det er fordi vi er veldig ville til å gi opp friheten vår for dette. I tillegg er det den mest effektfulle måten å nå gjennom til folket og politikerne på, sier hun.

Politiet er på stedet med flere patruljer. Hestepatruljer er også på stedet. Aksjonistene ligger fortsatt limt fast i inngangen, mens flere fra aktivistgruppa holder appeller.

Foran inngangen har aksjonistene kastet rød maling, som skal symbolisere blod.

IMOT: Extinction Rebellion er sterkt imot oppdrettsnæringen. Foto: Fanny Bu / TV 2

– En hån

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, er rimelig klar på hva han mener om klimademonstrasjonene.

– Dette er bortskjemte pøbler som ødelegger for klimasaken. Nå har de kommet for å gjøre livet surt for vanlige mennesker. Dette er ikke ungdommens klimastreik, hvor de sier sin mening på en saklig måte. Dette er folk som går inn for å bli arrestert, sier Heggelund.

Han mener demonstrantene må fremme sitt budskap på en mer saklig måte.

– Å gå inn for å bli arrestert, det gjør ingen nytte. Det er en hån mot den seriøse miljøbevegelsen som kjemper hver dag, sier han.

LIM: Her hjelper en aksjonist en annen med å få lim i hånden. Vedkommende limte deretter hånden fast i skiltet bak. Foto: Fanny Bu / TV 2

Får støtte av MDG

Kriss Rokkan Iversen, som er nestleder i Miljøpartiet De Grønne, støtter dagens aksjoner.

– Extinction Rebellion gjør noe viktig i dag: de viser sin desperasjon etter mange tiår med katastrofalt dårlig klima- og naturpolitikk i Norge. Selve livsgrunnlaget står på spill, og vi har ikke lengre tid til å tvinne tommeltotter. Jeg forstår godt at de aksjonerer, sier Iversen.

Han er svært kritisk til at Heggelund sine utspill om aksjonistene.

– Når Heggelund latterliggjør mennesker som bruker sin rett til sivil ulydighet gjennom en ikke-voldelig aksjon, viser det tydelig at han ikke forstår alvoret i klima- og naturkrisen vi står i. Det er ikke klimaaktivistene som ødelegger for klimasaken. Det er det handlingslammede regjeringspolitikere som gjør, inkludert Heggelund og Høyre, sier Iversen.



USKYLDIGE: Politiets innsatsleder Kjell Jan Kverme mener at det er synd at aksjonene rammer uskyldige. Foto: Fanny Bu / TV 2

Departementet avgjør

Politiets innsatsleder på stedet, Kjell Jan Kverme, forteller at politiet avventer en avgjørelse fra departementet på om de ønsker demonstrantene fjernet.

– Aksjonistene hindrer allminnelig ferdsel og det er ordensforstyrrelse. Aksjonen er til vesentlig ulempe for de som jobber her og ikke minst for besøkende. Det er likevel opp til departementet om de ønsker personene fjernet, sier Kverme.

– Risikerer de involverte å bli pågrepet?

– Vi håper at de retter seg etter eventuelle pålegg fra politiet, men ytterste konsekvens kan bli at de blir pågrepet, sier han.

Klokken 14 har politiet fortsatt ikke fått en begjæring om å fjerne aktivistene.

– Hvor lenge vil dere aksjonere?

– Vi kommer til å aksjonere til vi blir fjernet, sier Marte Bjerke, som var blant aksjonistene som holdt appell.