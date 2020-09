Frykter milliarden ikke er nok

Regjeringens kompensasjonsordning er en gledelig nyhet for den norske reiselivsbransjen. Likevel frykter Virke at beløpet ikke er nok.

Mandag la næringsminister Iselin Nybø (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) frem en ny kompensasjonsordning for reiselivet.

Ordningen er en krisepakke på nærmere én milliard kroner.

– Vi frykter at det ikke er nok, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen til TV 2.

Kunne ha kommet tidligere

Han synes det er gledelig at regjeringen har lyttet til Virke, og at det kommer friske midler, men påpeker at beløpet er for lite.

– Ifølge analysene våre på reiselivet for hele 2020, forventer vi et omsetningsfall på 80 til 90 milliarder kroner. Én milliard vil nok ikke ta oss i mål, sier han.

– Kommer midlene for sent?

– Vi har vært tydelige på at det har vært behov for midler til bransjer som har det tøft, og vi er glade for at det kommer noe. Men det er klart at ting kunne ha kommet tidligere, sier han,

Nå skal Virke, sammen med flere organisasjoner, gå inn i dialog med regjeringen. Det er han optimistisk til. I tillegg er han glad for at kommuner som er hardt rammet av koronakrisen, får tilstrekkelig med midler.

SKJØNT VIKTIGHETEN: Adminstrerende dirketør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold roser regjeringen for å ha skjønt viktigheten av reiselivet i landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold sier kompensasjon til faste kostnader som følge av myndighetenes nedstenging er viktigst blant de nye tiltakene.

– Så lenge pandemien varer og myndighetene har stengt deler av samfunnet, må næringen ha hjelp til å overleve. Heldigvis har regjeringen lyttet til reiselivet i at det viktigste nå er å få dekket faste kostnader, for å holde bedriftene og arbeidsplassene i live frem mot neste sommer, sier Krohn Devold.

Midler til omstilling

Regjeringen la også frem flere midler til omstilling i reiselivet. Krohn Devold ønsker midlene velkommen og påpeker at bransjen allerede er i gang med omstilling.

– Signalene fra regjeringen er at de forstår at krisen vil bli langvarig for reiselivet, og jeg er glad for at næringen får flere omstillingsmidler. Reiselivet er allerede flinke til å endre produktene og ta andre omstillingsgrep, sier Krohn Devold.

Krohn Devold gir ros til regjeringen som har forstått viktigheten av reiselivet i alle landets kommuner, og roser medlemmene for å ha vært dyktige til å formidle hvordan koronakrisen har påvirket reiselivet i hele landet.