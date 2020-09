Skabb-behandling bekymrer: – Vi går mot en folkesykdom

Samtidig som folk bruker mer skabb-medisin enn noensinne, uttrykker flere overleger stor bekymring over skabbehandlingen i Norge.

– Vår erfaring fra sykehuset er at en veldig stor prosent av de med skabb har gjennomgått flere behandlinger uten at det hjelper. Dette er noe vi har gitt utrykk til FHI om også, sier hudlege Theis Huldt-Nystrøm ved Namsos sykehus.

TV 2 har tidligere fortalt om familien «Jensen» som har brukt over 25.000 kroner på skabbmedisin.

I samme artikkel bekrefter hudleger at vi siden 2018 har hatt en skabb-epidemi.

Familien skiller seg ikke ut.

Flere overleger TV 2 har pratet med forteller om flere familier som har brukt titusenvis av kroner på skabbmedisiner uten at de blir kvitt den intense kløen.

I februar kalte FHI flere av de store aktørene innenfor hudmedisin inn til et møte for å diskutere situasjonen rundt skabb og mulig resistens.

En av de som ga sine innspill til FHI var Huldt-Nystrøm ved Namsos sykehus.

– Med den behandlingen som blir anbefalt nå, så går vi mot at skabb blir en folkesykdom, sier overlegen til TV 2.

Alarmerer

TV 2 har fått tilsendt referatet fra møtet, som fant sted 13. februar i år. Blant de som var representert var landets overleger ved hudavdelingene på de store universitetssykehusene.

TV 2 har vært i kontakt med flere av overlegene på møtet, fra henholdsvis Oslo, Stavanger, Nord-Norge og Bergen universitetssykehus. De forteller til TV 2 at de er bekymret over nåværende medisinbruk og retningslinjer for behandling.

Dette er skabb: Små midd som graver ganger i huden og legger egg

Den blir 0,3-0,5 mm lang.

Legger små egg i huden som klekkes til larver etter 3-4 uker.

Skabb gir en intens kløe som kan vare i lang tid.

Smitte skjer via direkte hudkontakt eller via sengetøy og klær. Kilde: Folkehelseinstituttet

På møtet blir resistens mot skabbmidlene diskutert som et av hovedproblemene, viser referatet som TV 2 har fått tilgang til.

«Økt toleranse hos skabbmidden har blitt rapportert fra andre land i Europa over lengre tid. Gjør økt migrasjon at skabbmidd med økt toleranse for skabbmidler har kommet til Norge?», blir det skrevet.

Huldt-Nystrøm får støtte av en kollega i nord.

– Den anbefalte førstebehandlingen har ikke vært tilstrekkelig, sier Øystein Grimstad, overlege ved Nord-Norge universitetssykehus.

Økt motstand

I Norge er det Nix-krem med virkestoffet permitrin som er anbefalt førstebehandling fra FHI. Samtidig som den kremen er svært kostbar, sier legene at skabben blir mer motstandsdyktige mot virkestoffet.

SÅR: Et spedbarn klødde så mye at barnet til slutt ble lagt inn på sykehus. Foto: tipser

Etter Nix-kremen er det anbefalt at man tar tabletter med virkestoffet ivermectin. Også på dette virkestoffet er legene bekymret for økt resistens.

– Det som skjer er at man går til apoteket og kjøper Nix-krem. Skabben, som vi vet tåler mer, overlever den behandlingen og blir motstandsdyktige. Dermed sprer den motstandsdyktige seg, opplyser Huldt-Nystrøm

Kraftig økning

Samtidig som legene uttrykker bekymringer over behandlingen i Norge, ser man en kraftig økning i bruk av nettopp denne behandlingen.

Tall TV 2 har hentet inn fra Legemiddelverket viser at det så langt i år er solgt nesten 66.000 doser med Nix-krem. Det er mer enn det som ble solgt totalt i hele 2019.

I tillegg til økt salg av kremen, ser man at bruk av tabletter har hatt en eksplosiv økning.

Det bekymrer Legemiddelverket. Bare i år har det blitt solgt 17.200 doser, mot 11.700 i hele 2019.

– Vi er særlig bekymret for at økende bruk av tabletter vil gi økt resistens, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

To problemer

Huldt-Nystrøm uttrykker to problemstillinger: Manglende data og prisen.

– Inntil videre er vi fortapt. Vi har to problemer. Vi ser at skabb stadig blir mer resistent, men fordi det ikke blir systematisert kan vi ikke fastslå det. Det som er helt sikkert er at det er en bred enighet blant landets hudleger om at skabben tåler den medisinen vi bruker, sier Huldt-Nystrøm.

– Det neste problemet er at vi ikke kan importere medisiner fordi prisen blir så enorm. Så systemet vi har med å løse skabb nå, det funker ikke i det ikke det hele tatt, sier overlegen.

Det er Folkehelseinstituttet som har ansvaret retningslinjene for behandlingen.

Nye retningslinjer

Fagansvarlig Horst Bentele i FHI avfeier kritikken, men sier samtidig at anbefalingene vil bli endret snart.

– Jeg vil si at førstevalg for behandlinger er virkningsfullt i de fleste tilfeller, og ved å benytte permetrin blir de fleste kvitt skabb. Men vi har også fått tilbakemelding om behandlingssvikt, og i samråd med fagmiljøet har vi derfor revidert behandlingsrådene, sier Bente til TV 2.

FORSTÅELSE: Horst Bentele sier at han skjønner frustrasjonen til familier som har brukt store summer på medisin. Foto: Privat

– Hva skal man si til familiene som har brukt store summer på behandlingsråd som dere selv sier ikke er gode nok?

– Når vi sier behandlingen ikke er god nok, så er det fordi vi er blitt gjort oppmerksomme på at behandlingssvikt har vært en utfordring og at lengre tid med permetrin muligens kan bidra til bedre effekt av behandlingen.

Han presiserer at dagens behandling har vært effektiv ved flere tilfeller.

Bentele mener årsaken til at mange opplever behandlingssvikt for skabb kan skyldes nedsatt følsomhet for selve preparatet, feil bruk av smittetiltak og medisiner, samt feildiagnoser og ukorrekt behandling.