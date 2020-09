Svarer på utroskapsryktene: – Jeg får klump i magen

Influenser Martine Lunde (24) støtter kjæresten sin Aleksander Sæterstøl (25) i sin Instagram-story etter at det oppstod utroskapsrykter på applikasjonen Jodel.

Hun mener at kjæresten ikke har vært utro.

– Det viser seg at dette ikke er sant i det hele tatt, her har det blitt dratt inn en dame som ikke har noe med dette å gjøre, sier Martine Lunde i et intervju med God kveld Norge.

Måtte ta kvinnen i forsvar

Ryktene sier at Sæterstøl har vært utro med en eldre kvinne, og hennes navn skal ha blitt delt flere ganger på Jodel.

– Hun har barn på min og Aleks sin alder, som nå kan lese det som står på Jodel, forteller hun.

Ryktene ble senere fjernet.

Lunde synes ikke noe om at andre drar inn en person som ikke er offentlig, og i helgen tok hun kvinnen i forsvar på sosiale medier.

– Akkurat i dette tilfellet måtte jeg ut å forsvare, ettersom hun ikke har en kanal hun kan nå ut til mange tusen på og forsvare seg selv, forteller hun.

Noe av det tøffeste på lenge

Lunde og Sæterstøl har opplevd å at det går rykter av dem som par tidligere, og influenseren tror ikke dette er siste gang de opplever det heller.

– Hvordan reagerer du og Aleksander på disse ryktene?

– Vi har vært lenge nok i bransjen til å skjønne at dette er rykter, men jeg får helt ærlig en klump i magen og tenker «kanskje det er sant?».

Lunde forteller videre at det har eksistert en samtale mellom kjæresten Aleksander Sæterstøl og kvinnen, men at det ikke er som folk tror.

– Aleks viste bilde av samtalen og det er ikke en samtale jeg følte meg truet av, forteller Martine uten at hun ønsker å utdype noe mer detaljer.

Lunde forteller at dette er en av de mest ekstreme ryktene hun har opplevd.

– Jeg skal innrømme at denne helgen har vært den tøffeste på lenge. Jeg har mottatt helt ekstremt mange meldinger. Jeg orket ikke sjekke innboksen min på lørdag, forteller hun.

24-åringen bekrefter at hun og kjæresten fortsatt er sammen.

– Aleks er med «chill» på dette enn meg, så lenge vi vet sannheten er det viktigste, forteller hun.

