Tommy (24) saksøker kaffegigant etter at sexlivet ble ødelagt

Tommy Piluyev (24) var innesperret i bilen sin da en Starbucks-medarbeider sølte glovarm té over underlivet hans. Nå går han rettens vei for å få oppreisning.

I søksmålet hevder Piluyev ifølge The Sacramento Bee at intimitet er blitt «smertefullt og pinlig» etter at han fikk tevannet, som var mellom 87 og 96 grader, over seg.

Det var 5. oktober 2018 at Piluyev, kona og datteren deres kjørte til en Starbucks-filial i Roseville i California.

Der bestilte han to store Honey Citrus Mint-tékopper.

Da han ble servert kopp nummer to, gikk alt galt.

Lokket ramlet av koppen, og medarbeideren mistet koppen rett på vinduskarmen slik at koppen veltet inn i bilen og det glovarme innholdet rant over Piluyevs hånd, mage og underliv.

KØ: Kunder venter på å få servert kaffe og te utenfor en Starbucks-filial i Northbrook i Illinois. Foto: Nam Y. Huh/AP

Sperret inne i bilen

Videre kan man lese at Piluyev ble «dekket av skåldende té», og at han ikke klarte å komme seg ut av bilen fordi han hadde stanset for nært drive-through-luka og ikke kunne åpne bildøra.

«Han kjørte til en tilstøtende parkeringsplass, og rasket seg ut av bilen og dro av joggebuksa,» står det.

Han ble fraktet i hui og hast til sykehus, hvor han ifølge søksmålet hadde brannskader og blemmer på magee, lår, penis, pung, lysk og rumpeballer.

Han ble liggende på UC Davis Medical Centers brannskadeavdeling i 11 dager med store og omfattende skader.

«Piluyev kunne ikke bruke hendene eller fingrene til noe formål, inkludert personlig pleie. Han ble helt avhengig av medisinsk personale,» står det.

Pinlig og rart

Først fem måneder etter ulykken, var Piluyev i stand til å gå og bruke fingrene til å for eksempel skrive på et tastatur.

GLOVARMT INNHOLD: Tommy Piluyev og hans advokat kjemper for at Starbucks tar ansvar for hans store skader. Foto: Saul Loeb/AP

I søksmålet står det at 24-åringen ikke lenger kan spille piano på grunn av store skader på ni av ti fingre.

Han har også fått sexlivet ødelagt.

«Følsomheten og den permanente hudfargeforandringen og misdannelsen på Piluyevs genitalier og innside av lår har gjort intimitet pinlig og smertefullt,» står det.

Saksøker kopp-produsent

I tillegg til å saksøke Starbucks, har Piluyev og kona Liudmila Maftey også saksøkt emballasjeprodusenten Pactiv Packaging Inc., som lager kopper og lokk for Starbucks.

Paret mener at selskapet har opptrådt uaktsomt.

– Vi gjør at selskaper som Starbucks er en del av vårt hverdagsliv. Til gjengjeld må de gjøre sine ansatte og kunder oppmerksomme på kjente farer, sier hans advokat Whitney Davis til People.

Hun påstår at Starbucks-ledelsen vet at lokkene de bruker er defekte.

– Å søle 87-96 grader varm té på en kunde er vanligvis en ulykke, men når du vet hvor mange ganger i løpet av en dag det kan skje en ulykke i deres drive-through fordi lokket ditt er defekt, så er det ikke en ulykke, sier hun.

I RETTEN: Stella Liebeck avbildet i rettssalen i Albuquerque, etter at hun sølte kaffe på seg selv og saksøkte McDonald's. Foto: Joe Marquette/AP

«Trygt miljø»

En talsperson for Starbucks sier til Sacramento Bee at de nå går gjennom søksmålet.

– Våre partnere er svært nøye med å sikre at våre drikker blir tilberedt med omhu og at de blir trygt levert til kundene. Vi tar vårt ansvar for å skape et trygt miljø, og vil fortsette med det, sier hun.

5,8 millioner etter søl

Dette er ikke første gang at en restaurantkjede blir saksøkt på grunn av varmt innhold i koppene.

En av de mest omtalte sakene er Stella Liebeck-saken, som gjorde USA kjent som et land hvor «alt» kan saksøkes.

I 1994 saksøkte 79-åringen etter å ha søkt varm kaffe på fanget i en McDonald's-filial i Albuquerque i delstaten New Mexico.

Etter en mye omtalt rettssak, ble hun tilkjent 5,8 millioner kroner i erstatning og McDonald's ble beordret til å trykke «Advarsel: Varm» med stor skrift på sine kaffekopper.

– Jeg gjorde det ikke for pengene, men for at de skulle senke temperaturen på kaffen, så folk slapp å gå gjennom det samme som meg, sa Liebeck etter den mye omtalte rettssaken.