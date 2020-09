Busstreiken trappes opp

Fra og med lørdag denne uken trappes busstreiken opp med over 4500 nye bussjåfører. Da vil nesten 8500 bussjåfører landet over være i streik.

– Arbeidsgiverne kan enkelt løse konflikten ved å stå ved løftene sine. Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Fellesforbundet sier arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen for 13 år siden ble enige om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien.

– Det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellen mellom bussjåførene og industrien øker. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16 000 kroner. Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, sier Eggum.

– Sprer usannheter

Fellesforbundet mener arbeidsgiverorganisasjonen NHO har kommet med falske utsagn om forhandlingene.

«Transport har jobbet hardt for å spre usannheter om kravene i lønnsforhandlingene. Fra arbeidsgiversiden blir det hevdet at bussjåførene har krevd en lønnsøkning på 20 kroner», skriver Fellesforbundet.

– Denne påstanden om grådige bussjåfører er helt på viddene. Realiteten er at bussjåførene tjener 20 kroner mindre i timen enn grupper vi er enige med arbeidsgiverne om at vi skal sammenligne oss med, sier Eggum.

Han påpeker at en bussjåfør fort kan være opptatt på jobb i opp mot 70 timer pr uke, men at sjåføren kanskje kun får betalt for halvparten.

«Dette kalles delt skift, hvor du må ta fri uten lønn midt på dagen. Jobben blir tilnærmet umulig å kombinere med familieliv», mener Fellesforbundet.

– 70-timers uker går på helsa løs og gir oss slitne bussjåfører. Når vi i tillegg vet at sjåførene hele tiden presses på tid, og sågar må gå hele arbeidsdagen uten pauser og uten å gå på do, er det en oppskrift på mindre trygghet – både for sjåførene og alle andre i trafikken, sier Eggum.

– Ikke la dere lure

Enkelte har kritisert busstreiken for at timingen er dårlig på grunn av koronaviruset. Eggum advarer mot «å la seg lure» av at noen trekker «koronakortet», og understreker at busstreiken er en ordinær streik med rettferdige krav.

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å fremprovosere tvungen lønnsnemd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, sier Eggum.

Hans spådom er at streiken kan vare lenge. NHO, som er den andre parten i konflikten, mener lønnsoppgjøret må ta høyde for at kollektivbransjen er inne i en vanskelig situasjon

– Vi beklager at det ikke var mulig å komme til enighet. Ikke minst av hensyn til passasjerene, som nå finne andre reisemåter for å komme til jobb, skole eller fritidsaktiviteter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

– Færre reisende og reduserte billettinntekter vil føre til at oppdragsgiverne får lavere budsjetter og må be busselskapene om å redusere produksjonen. Dette kan medføre overgang fra hel- til deltidsstillinger og fare for nedbemanninger, sier Stordrange.

Hvem rammes?

Fra arbeidstidens start lørdag tas bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark ut i streikens andre streikeuttak. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

– Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så fikk vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Han mener den utvidede streiken er en naturlig opptrapping.

– Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, sier Klungnes.

– Leit med streik

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid uttalte søndag at han syntes det var synd at meklingen mellom bussjåførenes fagforeninger og NHO Transport endte i konflikt.

– Jeg synes det er leit at det blir konflikt i en tid hvor vi trenger at virksomhetene holdes i gang, sier Almlid.

Han reagerer på at Klungnes i Yrkestrafikkforbundet mener arbeidsgiverne har brukt koronapandemien som et påskudd i forhandlingene.

– Det er ingen tvil om at transport er en av de bransjene som er hardest rammet generelt. Det er ikke noen grunn til å spille på noe som helst. Det er synd man ender i konflikt akkurat nå, sa Almlid til NTB.