Denne benken får rasisme-debatten til å rase

Bydel Gamle Oslo mener at denne benken hyller mannen bak «moderne rasisme». Nå er det vedtatt at den bør fjernes.

Går man i Botanisk hage i Oslo sentrum, vil man gå forbi en helt ordinær benk.

Det som skiller den fra andre benker er at den ble dedikert til den kjente svenske vitenskapsmannen Carl von Linné.

Ifølge Store norske leksikon er Linné mest kjent for å ha systematisert biologien og kategorisert dyr og planter.

Nå skaper benken debatt.

Torsdag forrige uke fikk SVs lokallag i bydelen Gamle Oslo vedtatt at den burde fjernes fordi benken er dedikert til Linné, som de mener står bak moderne rasisme.

– Jeg tipper at mange ikke visste om von Linné sitt bidrag i den moderne rasismen før denne saken ble skrevet om i nasjonale medier. Han har kategorisert mennesker i raser, hvor han ga folk egenskaper i kraft av hudfargen sin. Svarte mennesker var nederst og ble beskrevet som late, uintelligente, mens hvite mennesker var arbeidsomme, intelligente og sterkere, sier Hasti Hamidi (SV), en av initiativtakerene bak forslaget, til TV 2.

Det var Universitas som først omtalte saken.

Ubehagelig familietur

Hamidi sier til TV 2 at de tok opp saken i bydelen etter at flere innbyggere i bydelen meldte ifra om at de synes det var ubehagelig å se hvem som hadde blitt hyllet.

REAGERTE: Waad Alrady har i mange år vært uvitende om hvem benken var reist til ære for. Etter å ha lest litt nøyere, tok hun grep. Foto: Privat.

En av de som tok kontakt med Hamidi i SV var 27 år gamle Waad Alrady. I flere år har hun gått forbi benken uten å bry seg. Tidligere i år stoppet hun for første gang for å lese på plakaten. Da tok hun grep.

– Det startet med en familietur til botanisk hage, hvor vi skulle lukte på urter og se på blomster. Vi stoppet ved denne benken, der sto det at det var en slags hyllest til Linnés bidrag, forteller Alrady til TV 2.

DEBATT: Benken, som ble reist i 2014, har i helgen vært heftig debattert. Foto: Fanny Bu / TV 2

Hun reagerer på at det ikke står noe om Linnés bidrag til rasismen.

– Det ser ut som sensur når det ikke er nevnt noe om hans bidrag til raseteori og rasebiologi. Hans bidrag har vært sentralt i rettferdiggjøring av slavehandel og dehumanisering av afrikanske folk, forklarer hun videre.

Siden det er Naturhistorisk museum som eier benken, har ikke bydel Gamle Oslo noe mandat til å fjerne benken, men har vedtatt den burde fjernes.

KRITISK: En spasertur i Botanisk hage fikk Waad Alrady til å sperre opp øyne da hun så hvem som var hyllet ved benken. Foto: Fanny Bu / TV 2

Sjokkert over debatten

Etter at debatten blusset opp har Alrady blitt sjokkert over hvor mye engasjement benken har skapt.

– At man lar debatten pågå sånn vitner om hvor lite kunnskap man har om skapelsen av raseteori. Samtidig er det verdt å merke seg hvordan politikere kan spre så mye hat bare ved at vi vil opplyse om hva disse vitenskapsmennene har gjort med rasepolitikk, sier Alrady.

Hamidi i SV mener at forslaget er viktig for at andre skal se at demokratiet funker.

– Vi må la ungdommene se at det å snakke med oss kan resultere i handling. Nå er jeg redd debatten vil skremme bort ungdom som ønsker å komme med innspill, fordi de ser at forslagsstillerne blir møtt med hets og rasisme, sier Hamidi.

– Benken må få stå

Forslaget om benken skaper motbør helt opp til Stortinget. Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, mener det er et tulleforslag.

– Dette er ytterliggående sprøyt. Det blir ikke en utrygg atmosfære i Botanisk hage av å ha denne benken der, sier han.

– Vi har sett det tidligere, og nå ser vi det med Carl von Linné. Det fremstår som et radikalt prosjekt fra enkeltpersoner. Problemet med dette er at vi visker ut personer som forklarer veien til hvor vi har kommet dit vi er i dag, forklarer Heggelund videre.

– Sterkere krefter står bak

En annen politiker på Stortinget som har latt seg engasjere er Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

– Da jeg var liten, hadde jeg tro på fremtiden og at det skulle være mulig å engasjere seg for å gjøre samfunnet til et bedre sted. Jeg hadde aldri sett for meg at vi skulle ende opp med at en benk var rasistisk, sier Helgheim.

SKEPTISK: Frps Jon Helgheim mener sterkere krefter må sees i sammenheng med benken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette handler vel ikke om benken i seg selv er rasistisk, men om hyllesten til personen?

– Alt må sees i sammenheng. Hvis vi skal gå og jakte på benker som kan knyttes til personer andre ikke liker, så er vi på villspor. Jeg trodde vi skulle jobbe med de store problemene rundt rasisme. Det gjør meg trist at slike saker skal få prege samfunnsdebatten. En flink botaniker fra 1700-tallet, men som også gjorde noe som i dag fremstår som feil, er ikke noe å lage bråk om, sier Helgheim til TV 2.

Naturhistorisk museum er en del av Universitet i Oslo og har ansvaret for botanisk hage. De vil ikke kommentere saken overfor TV 2 før de har fått saken oversendt fra Bydel Gamle Oslo.