Jan Vardøens italienske salat

Oppskrift på en enkel italiensk salat:

Ta noen røde paprika og smør inn med et par spiseskjeer olivenolje. Bak den røde paprika i ovnen i ca. 40 minutter, snur et par ganger. Paprikaen skal ha falt sammen til slutt og skallet er mørkebrun/litt svidd. Ta ut paprikaen, legg på en rist og avkjøl. Når de er kalde, fjern stilk, frø og dra vekk skallet. Bruk de med en gang eller legg på et glass med solsikker eller olivenolje. Dette holder seg i kjøleskapet i mange uker. Du kan også jukse og bruk ferdig skrellet paprika på glass. Det får du kjøpt på gode grønnsaksbutikker.

Legg den røde paprikaen på en tallerken, legg på noen stilker med lettkokte, avkjølte asparges.

Riv fersk mozzarella i små biter og legg på toppen. Bøffelmozzarella er best, men kumelk går helt fint, det også.

Ha på en liten neve med ristede pinjekjerner, ferske basilkumsblader, havsalt i flak, kvernet sort pepper og en liten dryss med gode olivenolje.

Affogato - enkel italiensk dessert:

Ta en kule god vaniljeis i en liten bolle eller kaffekopp. Hell over en dobbel espresso. Rør sammen med en teskje. Nyt.