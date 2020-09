Hun skal erstatte Skavlan

Den svenske journalisten Carina Bergfeldt (40) forteller på sin Instagram-konto at hun skal erstatte sendetiden til Skavlan på SVT når programleder Fredrik Skavlan (54) går ut i pappaperm.

– Jeg er så utrolig glad for dette, sier hun på Instagram.

Oppstart neste år

Bergfeldt starter opp på i januar 2021, og skal være på i ti uker. Skavlan selv kommer tilbake igjen på TV-skjermen neste høst.

Det var Skavlan selv og hans team som foreslo Bergfeldt til å ta over sendetiden i Sverige.

– Jeg var lykkelig uvitende om dette i fjor sommer, da Ebba Adielsson, leder for SVT Nöje, ringte og ville at jeg skulle prøve et program, forteller Bergfeldt på sin Instagram.

– Jeg hadde en uke på å forberede meg, legger hun til.

Det Skavlan håpet på

Programleder Skavlan hadde bedt om en «talkshow-fri» vårsesong til da han skal ut i pappaperm. Da var det viktig for han og produksjonsselskapet å gi seerne et program i samme sjanger på SVT.

– Det var akkurat dette vi hadde håpet, sier Skavlan til TV 2.

Han har troen på at det blir et spennende og relevant program, og mener det er viktig at Bergfeldt setter sitt preg på showet.

– Seerne skal få det de forventer, men også noe helt nytt og forfriskende, lover Skavlan.

Ikke vanskelig å overbevise

Monkberrys foreslo henne først etter at hun hadde gjort en god jobb som SVTs USA-korrespondent. Så var hun gjest hos Skavlan selv.

SKAVLAN: Programleder Fredrik Skavlan har stor tro på Carina Berfeldt. Foto: Eivind Senneset / Tv 2

– Uten at Carina visste det, var dette en slags audition, forteller 54-åringen.

Skavlan hadde selv merket hvordan Bergfeldt gjorde det som journalist, og forteller at det ikke var vanskelig for han å overbevise SVT om at de burde satse på Bergfeldt.

– Så lenge det er med en programleder på dette nivået, kjennes det fantastisk. Og bra for oss at seerne fortsatt forventer et talkshow på fredagskvelden når vi er tilbake med «Skavlan» neste høst, sier Skavlan.