Ingebrigtsen feller dom over Glimts Milan-sjanser: – Vil være et enormt sjokk

– Det blir en helt ny utfordring og et fotballag på et helt annet nivå enn det vi har spilt mot tidligere, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Torsdag kveld venter AC Milan i Europaliga-kvaliken for den suverene Eliteserien-lederen. Tredje kvalifiseringsrunde er nest siste steg før et eventuelt gruppespill.

Der Bodø/Glimt kommer fra fem strake seirer i serien, har den italienske stormakten bare spilt to offisielle kamper denne sesongen: 2-0 over Shamrock Rovers i Europaliga-kvaliken og samme sifre mot Bologna i serieåpningen.

Zlatan Ibrahimovic viste gryende form med to scoringer mot Bologna.

– Vi skal være råe nok til å teste ut vår identitet og vår måte å spille fotball på mot et høyt nivå i Europa. Det blir en optimal test. Det blir utrolig gøy, og nå er det egentlig bare til å glede seg til det som kommer, mener Knutsen.

– Vil være et enormt sjokk

En som levner serielederen få sjanser, er Kåre Ingebrigtsen. Den tidligere Glimt-treneren ble slått 1-3 av nordlendingene på Brann Stadion søndag.

– Er det et lag som er godt nok til å hevde seg mot AC Milan?

– Eh ... jeg er veldig i tvil om det. Og det skulle bare mangle, svarer Ingebrigtsen.

– Bodø/Glimt har vært strålende i norsk fotball. Men de skal til San Siro og møte Milan. Alt er mulig. Det er det. Men at vi skal sitte i Norge og tro at Glimt kommer til å ... det vil være et enormt sjokk. Jeg skal juble som bare juling hvis de gjør det, men jeg forventer ikke at Bodø/Glimt skal slå Milan. Det gjør jeg definitivt ikke, fortsetter Brann-treneren og trekker på smilebåndet.

STJERNEMØTE: Torsdag må Bodø/Glimt stoppe Zlatan Ibrahimovic om de skal ha kjangs til å ta seg videre. Den 38 år gamle svensken forlenget nylig kontrakten med AC Milan. Foto: Marco Bertorello

– Men seriemester blir de?

– Ja, det gjør de. Jeg synes de ser bra ut. De spiller bra og har masse kvalitet i laget. De er flinke til å ta en kamp av gangen og jobbe, og jeg ser ingen som har mulighet til å stoppe dem. Det er et artig fotballag. Definitivt, svarer Ingebrigtsen.

Ser én fordel

Philip Zinckernagel scoret to ganger da Brann ble slått søndag. Dansken ser én Glimt-fordel i Europaliga-kvaliken som venter.

– Vi skal gå ut og gjøre det vi er gode til. Vi skal være høye i presset og ha høy intensitet. Så skal vi samtidig være kloke ved når vi legger oss lavt og når vi går høyt, forklarer kantspilleren.

– Vi må være mye bedre enn i dag, men jeg tror heller ikke at vi får så mye initiativ. Jeg tror Milan vil gå frem og presse oss litt mye, og det er sikkert til vår fordel, sier Zinckernagel med et lite smil.

Kantkollega Jens Petter Hauge scoret på sin side én gang mot Brann. Den ettertraktede 20-åringen sier at Glimt-spillerne har hatt Milan-kampen i bakhodet.

– Det er en sinnssyk mulighet både for klubben og ikke minst for enkeltspillere å dra ned og vise at vi har et godt nivå inne. Vi må bare dra ned dit og tørre. Så kan vi få med oss en god prestasjon og forhåpentligvis et resultat, også, sier Hauge.