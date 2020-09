Thorsnes tror Toppserien kan ende med overraskelse

Det nærmer seg innspurten på den svært spennende Toppserien, der det for første gang på årevis er reell kamp om gullmedaljene.

Etter fullstendig LSK Kvinner-dominans og seks strake serietitler, er det nå nemlig helt åpent når seks runder gjenstår av sesongen.

Fem lag kjemper en intens kamp om medalje, og i hvert fall fire av dem har for alvor også gull i siktet når bladene faller av trærne og serien skal avgjøres utover høsten. Det er en utvikling som høster lovord også på landslagsnivå.

– Det er utrolig gøy at det er så jevnt. Da sitter man og følger med på alle resultater i hver runde. Det at man ser at det er spenning i toppen tror jeg er veldig viktig for de nøytrale også. Det gir underholdning, sier Caroline Graham Hansen.

I Martin Sjögrens landslagstropp som slo Wales 1-0 på Ullevaal tirsdag - og med det i praksis sikret EM-plass sommeren 2022 - hadde Barcelona-profil Graham Hansen selskap av spillere fra samtlige av de fire lagene som realistisk sett kan ta gull.

– Vi har fått en bredere topp, og det gjør jo at det blir en ekstrem konkurranse akkurat nå. Det skaper en enorm interesse for selve serien, hvilket jeg synes er veldig bra. Det er mange klubber som gjør reelle satsinger nå, og det er akkurat det vi trenger i kvinnefotballen i Norge, sier landslagssjef Sjögren.

Vålerenga leder, men har ikke avgitt færrest poeng

Blant dem som kan vinne gull for første gang er troppens yngstemann, stjerneskuddet Celin Bizet Ildhusøy, som spiller for serieleder Vålerenga. Hun er klar for å holde ledelsen helt inn, og skryter av lagets progresjon.

– Jeg tenker vi egentlig bare må fortsette som nå, i trening og i kamp, og så ta det neste steget med intensitet og duellspill. Bare heve alt til ett nivå høyere, så blir det sikkert bra. Det har vært mye bedre dette året, med mye bedre kontroll. Vi har som lag er blitt bedre kjent, så det går egentlig bare en vei, sier 18-åringen som måtte nøye seg med sølv i fjor.

Vålerenga har en kamp mer spilt enn samtlige av sine forfølgere, og faktisk er det dermed RBK som er i førersetet om de vinner sin kamp som de har til gode.

Fakta: Toppen av Toppserien Vålerenga, 28 p, 13 k RBK, 26 p, 12 k LSK, 25 p, 12 k Avaldsnes, 24 p, 12 k Sandviken, 19 p, 12 k Fullstendig tabell nederst i artikkelen.

Stortalent og landslagsførstereis Julie Blakstad tror flere har fått øynene opp for Rosenborg-laget gjennom året.

– Med det laget vi har er jeg egentlig ikke overrasket, men jeg tror ikke det er så mange som ville tippet oss så høyt før sesongen. Vi har på en måte prestert litt over hva som var forventet, men laget er bra og det er en veldig fin gruppe. Så det handler egentlig bare om å fortsette å ta kamp for kamp, sier 19-åringen.

RBK skal møte blant annet både Vålerenga, Avaldsnes og Sandviken i løpet av sine siste kamper, og holder man sin ubeseirede rekke kan det bli seriegull i lagets første sesong etter å ha overtatt navnet til ærverdige Trondheims-Ørn før sesongstart.

– Jeg tror vi har gode muligheter. Vi har spilt jevnt mot alle og vi har ikke tapt ennå. Det er jo bare seks kamper igjen, så hvis vi klarer å fortsette å kjempe i de kampene så tror jeg det er gode muligheter for å nå langt, sier Blakstad.

Profil tror på overraskende tittel

Landslagsveteran og Avaldsnes-spiss Elise Thorsnes tror også hennes lag har bra muligheter, og er blant dem som er klar for å kjempe hele veien inn.

– Det er mer spennende enn på lenge, og det er sånn det skal være. Det er kjedelig om det er slik at hvis man taper en kamp så vet man at Lillestrøm ikke kommer til å tape og så har gullet gått i vasken. Nå er det mer jevnt og mer åpent, det er flere som kjemper om medaljene, og det er iallfall sånn jeg synes det skal være, sier 32-åringen.

Fakta: Gjenstående kamper for medaljekandidatene Vålerenga:

Klepp (h), RBK (h), LSK (h), Lyn (b), Arna-Bjørnar (h)



Rosenborg:

Kolbotn (b), Lyn (h), Vålerenga (b), Avaldsnes (h), Sandviken (h), Klepp (b)



LSK:

Røa (h), Arna-Bjørnar (b), Avaldsnes (h), Vålerenga (b), Kolbotn (b), Lyn (h) Avaldsnes:

Lyn (b), Kolbotn (h), LSK (b), Rosenborg (b), Klepp (h), Sandviken (b)



Sandviken:

Arna-Bjørnar (h), Klepp (b), Røa (h), Kolbotn (h), Rosenborg (b), Avaldsnes (h)



Thorsnes var en av flere profiler som forlot LSKs mesterlag etter 2019-sesongen, og er klar på at man i hennes nye (men også gamle) klubb ikke snakket om de gjeveste plasseringene før sesongen startet i sommer.

– Vi har hatt en stigende formkurve i hele år, begynner å kjenne hverandre bra og har mye selvtillit i laget. Vi snakket jo ikke om medaljer og gull før sesongen, men det er på en måte blitt et mål nå som vi ser at vi har en sjanse, sier Toppserie-profilen.

Skryter av LSKs vinnerkultur

Thorsnes er seriemester fire ganger, med både Røa, Stabæk og LSK, og selv om hun var en av en rekke profiler som forlot de seksdobbelt mesterne fra Romerike i fjor, er hun ikke overrasket over at Hege Riises lag nok en gang er med på å kjempe om tittelen.

– Vinnerkulturen sitter i veggene der, og de har fortsatt mange bra spillere. Det er ikke det første året det har skjedd at mange gode spillere forsvinner, og de klarer på en måte alltid å bygge videre på det som de har gjort de siste fem-seks-sju årene. Så jeg er ikke overrasket over at de fortsatt er med oppi der, men nå er det jevnere. Alle tar poeng fra alle. Og det er litt kjekt også, at de ikke er så suverene som de alltid har vært, sier Leikanger-jenten.

Kapteinen om potensielt nytt gull: – Kanskje den største prestasjonen LSK har gjort

Forut for sesongstart ble det tatt til orde for at LSK-dominansen var over, og på enkelte tabelltipset var de tippet så langt nede som nummer fire. LSK-kaptein og landslagscomebackjente Emilie Haavi er imponert, men ikke veldig overrasket, over det «nye LSK» har fått til.

– Vi har jo fått inn gode spillere, og jeg tror vi har en veldig tydelig ramme å komme inn i. Det er veldig tydelig fra dag én hvordan vi ønsker å fremstå, så jeg tror det gjør det lettere for nye å komme inn. Så har det selvfølgelig gått mer opp og ned enn hva man er vant med, men det ville vært overraskende om det ikke hadde vært sånn, sier hun.

Mesterne fra de senere år har blant annet igjen både hjemmekamp mot Avaldsnes i oktober og det som kan vise seg å bli en helt avgjørende duell borte mot Vålerenga i november. Skulle de klare å hente nok et gull til premieskapet, er Haavi klar for å sette det i kontekst.

– Det er veldig gøy å kjenne at man fortsatt har muligheten til å vinne. Hvis vi skulle klare det, mener jeg kanskje det er den største prestasjonen LSK har gjort, sier 28-åringen.

Proffene som forlot LSK er imponert

Blant dem som har forsvunnet fra de foregående mesterlagene til Romerikets stolthet er man også klare på at utviklingen er positiv. Og at man ikke skal avskrive kanarifuglene noensinne.

– Det er jo dette folk har snakket om at de vil ha i mange år, og nå skjer det. Det er tette og jevne kamper og kamp om medaljene helt inn, så det er klart at det gjør jo at kvaliteten heves det også.

– Hvor imponert er du over LSK?

– Jeg har aldri avskrevet Lillestrøm. Jeg vet jo hvor godt det jobbes og hvor gode de spillerne som har kommet inn er. Jeg vet at de er lærevillige og står på like godt som de aldri har gjort og har den kulturen som er blitt bygget opp gjennom mange år. Så jeg er ikke overrasket over det i det hele tatt, men uansett så er det imponerende at man klarer det år etter år, sier mangeårig LSK-kaptein Ingrid Moe Wold.

Hun dro først til Madrid og deretter videre til Everton, og er ikke den eneste som har fulgt gamleklubben via TV- og dataskjermer i utlendighet denne sesongen. Også Wolfsburg-profil Ingrid Syrstad Engen hyller utviklingen.

– Det er artig når det er så mange som er med og kjemper om medalje. De som er midt oppi det har kniven på strupen hver kamp, og det er nytt for noen av dem. Men jeg tror også det er bra. Man får virkelig en bra kamphverdag i Toppserien nå.

– Hva tenker du om jobben som er gjort på Lillestrøm?

– Jeg tror aldri man skal avskrive LSK. Det er en sånn kultur i det laget som gjør at man alltid er med i toppen. Det har de bevist gang på gang. Det har vært flere år at det har vært snakk om dette. Jeg blir ikke overrasket om de tar gull i år også, sier Syrstad Engen.

Landslagets nye førstekeeper Cecilie Fiskerstrand er også blant dem som heier og er imponert fra sin nye tilværelse i utlandet.

– Jeg synes de gjør det bra. De kriger på. Det er helt åpent i gullkampen, og det er kjempespennende. Jeg heier jo selvfølgelig og håper at de skal ta gull. Nå er det tett i toppen og tett i bunnen, så det er jo kjempespennende og kjempegøy. Det tror jeg egentlig alle synes, sier Brighton-keeperen.

PS! Seiersmarginen i Toppserien de siste sesongene har vært 4, 13, 11, 4, 5, 5, 6, 6, 3 og 8 poeng. Vi må tilbake til 2011 for å finne sist såpass mange lag som nå virkelig var i nærheten. Da skilte fem poeng fra Arna-Bjørnar på 4. plass til det årets gullvinner Røa. I fjor var avstanden ti poeng fra Sandviken på 4. til LSKs forrige gullag.