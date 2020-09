Bugatti ble grunnlagt helt tilbake i 1909. Bilmerket er med det et av verdens eldste. Ikke bare det. Bugatti er like ærverdig som det er gammelt. Det er også et av bilhistoriens mest eksklusive merker. Design og ytelser utenom det vanlige har alltid vært et av kjennetegnene.

Etter mer enn 100 år har selskapet en interessant, brokete, og spennende historie å vise til.

Nå kan det snart være klart for et helt nytt kapittel i den historien.

Det er Volkswagen-konsernet som siden 1998 har vært eier av Bugatti. Ifølge ny informasjon har lederne i VW nå gitt grønt lys for å selge det legendariske bilmerket. Det skriver Car Magazine.

Bugatti er et bilmerke som tradisjonelt har satset på unikt design og rå ytelser.

Flere grunner

Det skal være den kroatiske elbil-produsenten, Rimac, som seiler opp som kjøperen her. Et selskap som allerede fokuserer på superraske biler med imponerende ytelser. Men da altså i form av elbiler.

Det som gjenstår før handelen er i boks, er en endelig godkjenning fra Bugattis styre.

Grunnen til at VW velger å selge, skal være flere.

For det første ønsker de å satse mer på framtidsrettet teknologi som videreutvikling av batteripakker, elbiler, selvkjøring og annen teknologi.

For det andre er synergiene av utveksling av komponenter og teknologi mellom Bugatti og de andre produktene i VW-konsernet helt minimale.

Bugatti på sin side er jo kjent for store, tørste og ikke minst effektsterke bensinmotorer på mer enn 1.000 hestekrefter. Dette strider i mot VWs framtids-tanker og strategier.

Antall biler er også svært begrenset. I fjor solgte Bugatti 82 nye biler. Med det er de veldig langt unna volumene i resten av VW-konsernet.

Om salget går i orden vil ikke VW helt miste kontrollen over Bugatti. Porsche, som også er en del av VW-konsernet, eier 15,5 prosent av Rimac. Og VW ønsker å øke denne eierandelen ytterligere. Her er det snakk om 49 prosent. På den måten vil VW-konsernet fortsatt ha stor innflytelse over Bugatti.

Koster 50 millioner – utsolgt på et øyeblikk

Kan komme som elbil

Hvorvidt Rimac ser på mulighetene til å elektrifisere Bugatti er ikke kjent. Men vi skal nok absolutt ikke avskrive den tanken.

Rimac har allerede en pen CV å vise til når det gjelder rå elbiler.

I stedet for at VW selv skal investere store beløp i å gjøre Bugatti elektrisk selv, er det både billigere og enklere å selge merkevaren til et annet elbilmerke.

I kjølvannet av dette blir det spennende å se hva VW på sikt velger å gjøre med sitt andre superbilmerke, Lamborghini – og for så vidt Porsche også.

Det kommer uansett bli veldig spennende å følge med Bugatti og se hva som skjer med dem de neste årene. Mye tyder på en relativt stor endring for det eksotiske bilmerket.

Les også: Her snakker vi helt unik bruktbil

Video: Ellevilt – denne Bugattien kjører i nesten 500 km/t og setter verdensrekord!