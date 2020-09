Ble nysgjerrig på hva som hadde skylt på land – gjorde skrekkfunn

James Senda (47) skulle torsdag plukke såkalt sjøglass på stranda i byen Racine i Wisconsin da han oppdaget noe som vaket i vannkanten.

Han fant noe som var pakket inn i aluminiumsfolie med en rosa gummistrikk rundt.

47-åringen mistenkte at pakken inneholdt narkotika eller penger, og bestemte seg for å åpne den.

Det var da han gjorde sjokkfunnet, skriver CNN.

I pakken var det en hjerne, rosa blomster og utenlandske sedler.

FANT HJERNE: Slik så pakken ut etter at James Senda åpnet den. Foto: James Senda

– Da jeg åpnet den ble jeg så sjokkert at jeg ikke engang skjønte hva det var for noe, sier han til CNN.

Og:

– Jeg gikk opp til noen arbeidere i nærheten, og jeg bare: «Fant jeg akkurat en hjerne?»

Byens store snakkis

Han har nå gitt hjernen til politiet, som nå har fått rettsmedisinerne i Milwaukee County til å analysere dem.

Senda forteller at hjernefunnet har blitt byens store snakkis, og mange har fryktet at det var en menneskehjerne.

Politiet opplyser overfor CBS at hjernen ikke tilhører et menneske, men et dyr.

På Facebook skriver James Senda at han har fått beskjed om at det er snakk om en sauehjerne.

Senda sier at han er glad for at det var han som fant hjernen.

– Tenk hvis en bestemor, ei mor eller barnet hennes som lekte i nærheten fant det, sier han.

Hjelp til etterlivet

CNN skriver at innbyggerne frykter at hjernen kan ha vært en del av et rituale hvor man sender sine kjæres levninger, sammen med penger og blomster, til sjøs for å hjelpe dem i etterlivet.

På Facebook spøker Senda med funnet, og skriver at han er på vei ut for sin daglige morgentrim, men at han håper at han ikke finner en kroppsdel denne gangen.