Stor test: – Vinneren passer for alle

Søstrene bak bloggen «Tursøstre», Hege og Stine Schultz Heireng, har i seks uker testet turkjøkkensettene for TV 2 hjelper deg.

– Vi har tatt turkjøkkene med over hele Norge. Fra Femundsmarka til Hardanger, Østmarka og Jotunheimen, forteller Hege.

TUTSØSTRE: Stine og Hege har brukt turkjøkkensettene i hele sommer. Foto: Ingvill Sunnby/ TV 2 hjelper deg

De fem settene inneholder både kjeler og brenner. Det eneste du må kjøpe i tillegg er gass. Settene er bestselgere hos de store sportskjedene, og er fra merkene Primus, Trangia, MSR, Rast og Optimus.

Prisen på settene er fra 799 kroner til ca. 2.800 kroner.

Testkriteriene Brukervennlighet Effektivitet Vekt Kvalitet Innhold

– Vanligvis når jeg investerer i turutstyr, så er jeg opptatt av at det ikke skal koste for mye, men et turkjøkken bruker man i mange år. Sa da er man kanskje villig til å betale litt ekstra, sier Hege.

Kjøkken for gramjegere

Rast og Trangia har mest innhold. Her får du i tillegg til kjeler og stekepanne også med en kaffekjele. For gramjegerne er Optimus Weekend settet som har minst kjeler og lavest vekt. Men søstrene synes at kjelene på Optimus er for små.

– For mitt bruk, som er veldig glad i å kose meg på tur og lage god mat, så vil ikke dette settet dekke mitt behov, sier Hege.

– De som er glad i å bare koke vann og ha med seg lettest mulig utstyr i sekken vil nok like dette kjøkkenet veldig godt, utdyper Stine.

Resultater: Vannkoking Vi testet hvor raskt settene fikk 7 dl vann til å fosskoke. Vannet var 20 grader da vi startet kokingen, settene ble satt på maks, og testen ble gjennomført ute. Primus: 2 min 10 sek

Rast: 2 min 36 sek

Optimus: 3 min 2 sek

Trangia: 3 min 8 sek

MSR: 4 min 42 sek

Optimus Weekend kommer dårligst ut sammen med Rast. Begge får terningkast tre.

Lure løsninger

Men det er ett kjøkken som utmerker seg.

– Primus har en smart tenner, som gjør det veldig enkelt i bruk. Du bare knipser raskt ned mot gassdysen, forteller Stine.

Søstrene synes dette kjøkkenet er veldig enkelt å bruke. Man trenger ikke å montere det, og det er stødig og raskt.

– Jeg mener det er et bra turkjøkken både for de som er mye på tur og de som er lite på tur, de som er mange og de som er få. Fordi det er en størrelse som passer veldig godt uansett hva slags familiekonstellasjon du har, mener Hege.

Primus er testens vinner og får en sterk femmer på terningen.