Fotballryktene: – Wolves nærmer seg Barcelona-spiller

BBC skriver at Wolverhampton er i samtaler med Barcelona om et kjøp av høyreback Nelson Semedo. Det snakkes om en overgangssum på rundt 350 millioner kroner for 26-åringen. Et salg skal være med på å frigjøre midler til spillerkjøp for Ronald Koeman i Barcelona.

ESPN skriver at Jesse Lingard er ønsket av José Mourinho i Tottenham. Også russiske Zenit følger den engelske angriperen tett. Lingard virker ikke å være en del av planene til Ole Gunnar Solskjær. Kilder skal ha fortalt til ESPN at det er opprettet samtaler mellom partene. Mourinho ønsker at Lingard skal bli en sentral del av Spurs-laget, men man er avhengig av å kvitte seg med Dele Alli før det skal bli en realitet. Alli har havnet utenfor Mourinhos sirkel og ble vraket til helgens kamp mot Southampton. Det har gått rykter om at PSG er interessert.

Mirror melder at Manchester City har fått avslag på åpningsbudet på Sevilla-forsvarer Jules Koundé. Han regnes som et andrevalg på overgangsmarkedet for City dersom en avtale for Napolis Kalidou Koulibaly ikke blir noe av.

Med Kepa Arrizabalaga under stadig økende press kommer Chelsea til å kjøpe en ny keeper. Edouard Mendy fra Rennes er på vei inn og kommer til å bli offentliggjør i løpet av denne uken, skriver overgangsjournalist Fabrizio Romano.

Crystal Palace ser ut til å vinne kampen om Liverpools talentfulle spiss Rhian Brewster. Ifølge Daily Mail ligger Palace foran Sheffield United og West Bromwich i kampen om 20-åringen, som kan komme til å koste rundt 235 millioner kroner. Liverpool skal angivelig kreve en tilbakekjøpsklausul som del av et eventuelt salg.

The Sun skriver at Arsenal-midtstopper Shkodran Mustafi er på radaren til Serie A-klubbene Lazio og Napoli. Tyskeren har bare ett år igjen av kontrakten med Arsenal.

Samtidig kan Lucas Torreira være på vei bort fra Arsenal, skriver Express. Midtbanespilleren er ønsket av Atlético Madrid og kan bli brukt som et lokkemiddel i jakten på Thomas Partey.

Fulham har lagt inn et bud på Sassuolo-forsvarer Marlon. Det bekrefter klubbdirektør Giovanni Carnevali overfor Sky Sports. Budet er på 160 millioner kroner og er oppe til vurdering av Serie A-klubben, som satte Marlon på benken i helgens kamp mot Cagliari.

Arturo Vidal blir Inter-spiller i løpet av kort tid. Chileneren landet i Milano søndag og skal gjennom medisinske tester før avtalen blir offentliggjort, skriver Marca.