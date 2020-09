Demonstranter pågrepet etter å ha lenket seg fast i Oslo

En gruppering fra klimabevegelsen Extinction Rebellion aksjonerte i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate i Oslo sentrum mandag morgen.

Politiet opplyser at grupperingen, på rundt 50 personer, sperrer trafikken ved å lenke seg fast i medbragte jernrør.

– Det er rundt 50 personer, hvorav 30 av dem har lenket seg fast til jernrør, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslopolitiet til TV 2.

Flere pågrepet

Politiet jobbet intenst med å fjerne demonstrantene fra gaten.

– Vi jobber nå primært med å fjerne dem som sitter i krysset og sperrer trafikken, sier Pedersen.

Politiet jobber med å fjerne aksjonistene som har lenket seg fast i Oslo sentrum. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

Selv om aksjonen er fredelig, ønsker ikke aksjonistene å følge politiets oppmoding om å fjerne seg.

– De som nekter å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg, blir kjørt til arresten. Dette gjelder hovedsakelig de som har lenket seg fast. Vi har godt med personell på stedet som jobber med å fjerne koblingene mellom jernrørene, sier operasjonslederen.

Politiets innsatsleder Magnus Strande sier til TV 2 klokken 08 at det ser ut til at rundt 30 av aktivistene blir pågrepet av politiet.

Klokken 09 hadde politiet pågrepet 32 aksjonister i tillegg til at de har bortvist en rekke andre er bortvist fra deler av Oslo sentrum.

– Elefanten i rommet

Cinta Hondsmerk, som er en av aksjonistene som markerer i Oslo sentrum, mener de ikke har noe annet valg enn å ta i bruk sivil ulydighet.

– Vi mener at vi her Norge må snakke om elefanten i rommet som er oljepolitikken og hvordan den er i strid med Paris-avtalen. Og vi må anerkjenne at klimakrisen kommer til å være enda verre enn koronakrisen på sikt. Vi er nødt til å handle nå, for å redde fremtidens generasjoner, sier Hondsmerk.

Aksjonistene Cinta Hondsmerk og Arild er forberedt på å bli arrestert i kampen for klimaet. Foto: Kristine Sterud/ TV 2

Hun forteller at flere av dem har forsøkt å markere seg på alle andre måter uten å nå gjennom.

– Selv har jeg streiket i over et år fra skolen, for å få klimasaken på agendaen og få folk til å handle. Men jeg føler at de ikke hører på meg. Jeg føler at vi har forsøkt alt innenfor loven. Siste utvei er sivil ulydighet. Vi vil vise at vi er villige til å ofre friheten for klimasaken, sier hun.

Forberedt på å bli arrestert

Klimaaktivistene er fra Extinction Rebellion som omtaler seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen.

Bevegelsen varsler at det vil bli flere markeringer senere mandag.

– Vi skal ha en markering senere i dag som jeg ikke kan si så mye om akkurat nå. Det vil bli en litt spisset aksjon som har det temaet som Oslo-opprøret handler om, sier aktivisten Arild Korsnes.

– Er dere forberedt på å bli arrestert senere i dag?

– Ja, det er jeg villig til å ofre, sier Korsnes.