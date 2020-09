Kom med Trump-stikk under Emmy-utdelingen

Det er ingen røde løpere under årets Emmy-utdeling, som er TV-bransjens svar på Oscar-showet. Komiker Jimmy Kimmel leder sendingen fra en tom sal i Los Angeles, som fortsatt er under streng lockdown.

Årets nominerte har fått tilsendt kameraer som de kan sette opp i egne stuer, hager eller til og med soverom. De har også blitt oppmuntret til å være kreative i både takketaler og valg av sted å sende fra.

Kimmel startet showet med en klassisk åpningsmonolog, der han stoppet for å motta applaus underveis, til tross for tom sal. Seerne fikk da se innklippsbilder fra tidligere utdelinger, skriver New York Times.

– Du kan ikke ha et virus uten en vert, startet talkshow-verten da han åpnet det han kaller «PanEmmies».

«PanEmmies» var bare en av vitsene Kimmel kom med rundt den pågående pandemien og hvordan den påvirker utdelingen under sin åpningsmonolog.

– Verden er kanskje forferdelig, men TV har aldri vært bedre, sa Kimmel, for han kom med et stikk til president Donald Trump:

– Selvsagt er jeg her alene. Dette er ikke et «Make America Great Again»-valgmøte.

«Friends»-trio dukket opp

Jennifer Aniston gjorde flere opptredener under nattens utdeling. Først besøkte hun Kimmel på scenen i Staples Center, der hun delte ut prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie. Før hun gikk spritet hun og satte fyr på konvolutten med vinnerens navn, av «smittevernshensyn».

Her brennes konvolutten. Foto: The TV Academy and ABC Entertainment

Litt senere dukket hun opp igjen, denne gangen via video. Kimmel spurte Aniston om hun hadde rukket hjem slik at hun var klar for å motta en eventuell pris selv.

– Jeg rakk det akkurat. Jeg er her, sa hun, før det plutselig kom en overraskende gjest inn fra siden.

– Hei Jimmy, sa plutselig Courteney Cox, kjent som Monica i «Friends».

– Se på det. Courteney Cox. Courteney er hos deg?

– Selvsagt er jeg det, vi bor sammen, svarte Cox.

Innslaget var en tydelig referanse til suksesserien «Friends» der Aniston og Cox spilte Rachel og Monica, som bodde sammen i store deler av serien.

– Eh, ja. Vi har bodd sammen siden 1994, Jimmy, fortsatte Aniston.

Men det endte ikke der. Plutselig dukket også Lisa Kudrow, som spilte Phoebe i serien, opp.

Her er trioen gjenforent. Foto: The TV Academy and ABC Entertainment

– Er dette direkte TV, spurte hun.

«Schitt’s Creek»-suksess

Den canadiske komiserien «Schitt’s Creek» vant alle priser i kategorien «komedie» da årets Emmy-utdeling gikk av stabelen natt til mandag.

Den første prisen i Hollywoods første store prisutdeling etter at pandemien rammet gikk til Catherine O'Hara. Hun ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespill i en komedie for rollen i «Schitt’s Creek».

Netflix-komedien følger en familie som havner i økonomisk krise og tvinges til å flytte.

Neste pris gikk til O'Haras kollega Eugene Levy, som fikk prisen for innsatsen i samme serie. Levy sier det er «ironisk at den rareste rollen jeg har spilt noen sinne gir meg en Emmy».

Far og sønn Levy kunne gå fornøyde hjem.

– Jeg må seriøst stille spørsmål ved hva jeg har gjort de siste 50 årene, sa han i takketalen på videolink.

Eugenes sønn Daniel vant prisen for beste manus. Daniel Levy vant også pris for sin birolle i serien.

Like etter ble serien også tildelt prisen for beste manus og sikret seg også den gjeve prisen for beste komiserie. «Schitt's Creek» hanket også inn prisen for beste kvinnlige og mannlige birolle og sikret seg hele ni priser på Emmy-utdelingen.

«Watchmen» nominert til flest priser

Den mørke satiren «Watchmen» sikret seg natt til søndag prisen for beste miniserie under Emmy-utdelingen i tillegg til flere andre priser.

Serien som sendes på HBO, var en av årets storfavoritter med hele 26 nominasjoner. I alt ble serien tildelt 11 priser i ulike kategorier, blant annet for beste mannlige og kvinnelige hoved- og biroller og for spesialeffekter.

Den gjeveste prisen var likevel prisen for beste miniserie, som «Watchmen» vant i konkurranse med «Little Fires Everywhere», «Mrs America», «Unbelievable» og «Unorthodox».

Serien er basert på tegneserien med samme navn og ble første gang vist i oktober i fjor. Den har blitt populær blant mange for å ta opp tema som rasisme, politivold og til og med bruk av munnbind.