Real Madrid-legende til TV 2: – Martin har alle forutsetninger til å bli en viktig spiller

Manolo Sanchís spilte over 700 kamper for Real Madrid fra 1983-2001. Legenden tror alt ligger til rette for at Martin Ødegaard kan bli en viktig brikke i Real Madrids framtid.

Én time før kampstart kom beskjeden om at den 21 år gamle drammenseren var én av Zinedine Zidanes elleve utvalgte.

Det var ikke en hvilken som helst klubb Ødegaard startet mot. Han returnerte til Baskerland for å spille mot sine gode venner i Real Sociedad. Klubben som lånte ham i fjor, og etter planen skulle låne ham i år også.

Etter kampen sier Real Madrid-legende Manolo Sanchís til TV 2 at han har store forventninger til det norske stortalentet.

– Ødegaard har mye foran seg. For det første, han var en av Real Sociedads nøkkelspillere forrige sesong. For det andre, under de nåværende omstendighetene hvor Real Madrid ikke kan gjøre overganger, er han en veldig attraktiv fornying av laget. Han er en spiller som har utnyttet lånet sitt, han har mye kvalitet. Han er nødt til å finne sin plass i laget, men kvalitet med kvalitet fungerer alltid bra, sier Real Madrid-legenden.

Sanchís spilte over 700 kamper for Real Madrid og 48 landskamper for Spania under sin aktive karriere. Den pensjonerte midtstopperen kan vise til åtte serietitler, to cupmesterskap, to Champions League-titler, samt at han ble kåret til Spanias beste fotballspiller i 1989-1990-sesongen.

– Har alle forutsetninger for å bli en viktig spiller

Sanchís var ikke veldig imponert over Ødegaards første kamp etter returen fra Real Sociedad, men tror supporterne har mye i vente når 21-åringen først kommer i gang.

– Det var en helt ordinær kamp. Den Martin Ødegaard som vi tenker på er en viktigere spiller. En mer fremtredende spiller. For å være viktig i Real Madrid trenger man tid, dette var hans første kamp fra start. Men jeg tror han har alle forutsetninger til å bli en viktig spiller for klubben.

Det var i midten av august at sjokkbeskjeden om at Real Madrid hadde bestemt seg for å kansellere avtalen de i utgangspunktet hadde med Real Sociedad om et nytt utlån.

– Det var en spesiell kamp. Mot mine venner, de er gode folk. Det var veldig spesielt, sa Ødegaard etter kampen.

– Jeg er ikke veldig fornøyd med resultatet, men jeg er glad for å spille med Real Madrid. Det er alltid vanskelig i starten, men jeg spiller med utrolige spillere og det gjør det enklere, konstaterte 21-åringen.